В Москве задержали гражданина Казахстана за преступление почти 30-летней давности

В Москве задержали уроженца Казахстана, по вине которого 27 лет назад в ДТП погибло три человека. Об этом говорится на сайте МВД страны.

Сообщается, что авария произошла в Карагандинской области в ноябре 1993 года. Водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и сбил автомобиль "Москвич". Водитель легковушки и двое его пассажиров скончались на месте, ещё один был госпитализирован. Водитель грузового автомобиля скрылся с места преступления.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а самого правонарушителя объявили в розыск.

Всё это время 55-летний мужчина проживал в Москве по поддельным документам. 1 марта он был задержан казахстанскими полицейскими и доставлен в СИЗО отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское.

Сейчас суд решает вопрос о его экстрадиции на родину.