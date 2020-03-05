Бывший заммэра Хабаровска найден мёртвым

В Хабаровске завершилась операция по поиску пропавшего 23 февраля бывшего заместителя мэра Евгения Колосова. Как рассказали журналистам волонтёры, тело мужчины было обнаружено на левом берегу Амура в 35 километрах от города.

Как передаёт портал Dvnovosti, полицейские не обнаружили каких-либо повреждений или следов борьбы на теле и одежде Колосова, однако версия о насильственной смерти всё равно рассматривается следствием, но более точно об этом будет сообщено после завершения экспертизы.

По данным журналистов, 23 февраля бывший чиновник гостил у друзей вместе с женой, а затем решил отправиться один домой. Он добрался до своего автомобиля в соседнем районе города, оставил там ключи и документы, переоделся и направился в сторону автобусного парка. После этого его никто не видел. Ведётся следствие.