В Северном флоте сообщили подробности ЧП с пятью пострадавшими под Мурманском

Пятеро пострадавших в результате взрыва имитационного снаряда в воинской части в посёлке Печенга Мурманской области получили незначительные травмы, им была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

— Четвёртого марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа "взрывпакет", пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы, — говорится в сообщении.

Командование гарнизона вместе с правоохранителями проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва имитационного снаряда в воинской части в Мурманской области пострадали пятеро военнослужащих.