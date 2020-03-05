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В Северном флоте сообщили подробности ЧП с пятью пострадавшими под Мурманском

Его причиной стало грубое нарушение техники безопасности.

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Фото © Severomorsk.Life

Пятеро пострадавших в результате взрыва имитационного снаряда в воинской части в посёлке Печенга Мурманской области получили незначительные травмы, им была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Четвёртого марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа "взрывпакет", пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы, — говорится в сообщении.

Командование гарнизона вместе с правоохранителями проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва имитационного снаряда в воинской части в Мурманской области пострадали пятеро военнослужащих.

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