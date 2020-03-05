Полиция Парагвая подозревает экс-обладателя "Золотого мяча" Роналдиньо в подделке документов

Экс-обладателя "Золотого мяча", бразильского футболиста Роналдиньо, задержали полицейские в Парагвае по подозрению во въезде в страну по поддельным документам. Об этом сообщает ABC Color со ссылкой на министра внутренних дел южноамериканской республики Эуклидеса Асеведо.

Отмечается, что фальшивые документы были обнаружены в ходе обыска, который правоохранители провели в отельном номере бывшего футболиста "Барселоны". Сейчас он и его брат находятся в комнате под охраной. В скором времени они прибудут в полицию для дачи показаний.

В Бразилии игрока лишили загранпаспорта из-за неуплаты налогов, а также назначили ему штраф размером более чем в $2 миллиона.