Выбросившего из окна собаку красноярца приговорили к исправительным работам

В Красноярске суд приговорил жителя Октябрьского района к восьми месяцам исправительных работ за то, что тот в конце февраля выбросил собаку из окна жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

— Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил избавиться от надоевшей ему беспородной собаки и выбросил её в окно с пятого этажа. Питомец упал на асфальтированный тротуар и получил серьёзные увечья, — говорится в сообщении.

Согласно заключению ветеринара, полученные в результате падения травмы ведут к "необратимой инвалидизации" животного. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. В ходе судебного заседания его вина была доказана. Теперь ему предстоит восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале зоозащитники спасли собаку, которая от голода вылезла на подоконник на четвёртом этаже.