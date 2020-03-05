Медведи в Московском зоопарке вышли из спячки раньше срока из-за тёплой погоды

Медведи, обитающие в Московском зоопарке, из-за аномально тёплой зимы вышли из зимней спячки на месяц раньше положенного срока. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.

— Наши зоологи готовились к тому, что из-за аномально тёплой зимы медведи проснутся раньше. Поэтому ещё в феврале специалисты круглосуточно следили за животными, а после их пробуждения начали готовить зверей к прогулкам в наружном вольере, — говорится в сообщении Московского зоопарка.

По данным специалистов, в прошлом году хищники начали выходить из своих вольеров лишь в апреле. Отмечается, что в ближайшее время рацион животных будет максимально лёгким: яблоки, груши, свежий салат и немного овощей. Примерно через полтора месяца они вернутся к нормальному режиму питания.

А вот появиться на публике, по прогнозам зоологов, косолапые смогут уже к концу текущей недели. Первый "выход в свет", а точнее — в наружный вольер, запланирован на пятницу, шестое марта.

Ранее Лайф сообщал, что в Московском зоопарке раньше срока вышли из спячки сурки.