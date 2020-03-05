В порту Владивостока задержали радиоактивные автозапчасти из Японии

Начальник таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин отметил, что с начала года это уже второй случай обнаружения радиоактивных грузов из Страны восходящего солнца. В таможне полагают, что такие грузы — последствия аварии на атомной станции "Фукусима-1", которые ещё не исчезли до конца.