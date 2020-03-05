В порту Владивостока задержали радиоактивные автозапчасти из Японии

На прибывшем в порт Владивостока из Японии теплоходе обнаружили радиоактивные автозапчасти. Об этом сообщила пресс-секретарь местной таможни Ася Бережная.
— При радиационном контроле владивостокские таможенники выявили загрязнённые бета-излучением части автомобиля Audi TT Coupe: кузов, двигатель внутреннего сгорания и заднюю подвеску, — приводит её слова РИА "Новости".
Начальник таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин отметил, что с начала года это уже второй случай обнаружения радиоактивных грузов из Страны восходящего солнца. В таможне полагают, что такие грузы — последствия аварии на атомной станции "Фукусима-1", которые ещё не исчезли до конца.
София Алабина