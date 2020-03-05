Путин назвал имя "российского Илона Маска"

Российский программист и один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности Евгений Касперский может быть таким же примером для подражания, как американский предприниматель Илон Маск. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью ТАСС.

— У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже, — сказал глава государства.

Также российский лидер отметил, что Касперский не единственный в своей области, просто его имя первым "в голову приходит, с лёту".

Путин также отметил, что Лаборатория Касперского является одним из лидеров в сфере разработки систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. При этом международная компания могла бы достичь больших успехов, если бы не искусственные ограничения со стороны других стран.

Также президент признался, что не знаком с выражением-мемом "Как тебе такое, Илон Маск?", однако про самого американского предпринимателя слышал.