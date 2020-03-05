Marvel представит новых супергероев для комиксов о Великобритании после выхода из ЕС

Компания Marvel представит новых супергероев комиксов, каждый из которых будет олицетворять Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию. Они попытаются сохранить единство Великобритании после выхода страны из Европейского союза. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

— Основная идея заключается в том, что Правительство Соединённого Королевства хочет набрать новую команду супергероев, чтобы после Брексита сплотить страну. Это будет пример совместной работы всех в Соединённом Королевстве, — рассказал автор комиксов Пол Грист.

Он поделился, что поклонники Marvel познакомятся с темноволосой женщиной по имени Британия, валлийкой Хор, шотландкой Келпи, скрывающим лицо человеком Змея из Северной Ирландии, а также Юнионом Джеком, который будет одет во флаг Соединённого Королевства.

Грист также отметил, что согласно сюжету не всё будет гладко и в один момент что-то может пойти не по плану.