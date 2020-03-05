В Афинах хулиганы разрисовали статуи и барельефы на станции метро "Акрополь"

Вандалы разрисовали стены и статуи на станции метро "Акрополь" в Афинах. Сейчас хулиганы арестованы. Об этом сообщает интернет-издание Iefimerida.

По данным портала, около полуночи порядка 20 человек в масках спустились в подземку и краской разрисовали стены платформы и копии древнегреческих статуй.

В частности, вандалы написали на стенах лозунги: "Разрушим границы", "Нет границам", а также некоторые анархистские фразы.

Закончив дело, хулиганы попытались скрыться с места преступления на поезде, однако машинист не поехал и вместо этого вызвал наряд полиции. Прибывшие на место происшествия правоохранители арестовали нарушителей порядка и забрали их в участок для дальнейшего разбирательства.

Станция "Акрополь" находится на новой линии метро, построенной в 2000 году и соединяющей центральную площадь с западным пригородом. Остановка подземного общественного транспорта располагается неподалёку от исторического памятника — музея Акрополь, одного из самых посещаемых туристами мест.

Отметим, что "Акрополь" — одна из самых красивых станций в афинском метро. Подобно одноимённому музею, там представлены древнегреческие предметы искусства: глиняные сосуды, чаши, кувшины и многие другие предметы археологии. А стены и вестибюли станции украшают копии барельефов и статуй Парфенона.