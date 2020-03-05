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Водителя автобуса, по вине которого погибли горняки в Кузбассе, осудили на два года

Мужчина проведёт срок в колонии-поселении.

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Фото © LIFE

Водителя вахтового автобуса в Кузбассе, по вине которого погибло восемь горняков, приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Мужчину признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть нескольких людей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, 8 февраля 2019 года на разрезе "Распадский" водитель служебного автобуса не учёл многих факторов во время движения, в результате чего автомобиль опрокинулся с высоты десять метров. Шесть человек погибли на месте и ещё четыре были тяжело ранены.

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