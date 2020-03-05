Учёные предупредили о критическом уровне озонового слоя над Арктикой

Толщина озонового слоя над Арктикой упала ниже средних значений и достигла критического уровня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФГБУ "Центральная аэрологическая обсерватория", входящее в состав Росгидромета.

Согласно сообщению исследователей, в ближайшие два месяца в стратосфере Арктики произойдёт сильное истончение озонового слоя.

— В конце февраля понижение общего содержания озонового слоя (ОСО) над севером Восточной Сибири достигло 30–40 единиц Добсона (е.Д.) относительно средних многолетних значений, а минимальные абсолютные значения ОСО достигли 260 е.Д., — отметили в организации.

При этом уровни общего содержания озонового слоя ниже 220 единиц Добсона принято считать пороговыми — при них такой участок атмосферы уже именуется озоновой дырой.

Что касается причины разрушения озона, то учёные считают, в этом виноваты сильный стратосферный полярный вихрь с экстремально низкими температурами (ниже –78°С), который бушевал в Арктике в этом году, и резкое увеличение числа стратосферных облаков.

Отметим, что разрушение озонового слоя может привести к новым проблемам с ультрафиолетовой радиацией, которая, в свою очередь, представляет угрозу для здоровья человека.