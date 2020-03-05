В Мексике перевернулись два вагона с токсичными веществами

В центральном штате Мексики Пуэбла на железной дороге случилась авария, в результате которой с рельсов сошли два вагона с токсичными веществами, сообщила Национальная служба гражданской защиты страны.

В службе отметили, что в населённых пунктах в радиусе четырёх километров от эпицентра аварии объявлена эвакуация. На месте происшествия работают сотрудники Национальной гвардии, федеральных и местных сил гражданской обороны и общественной безопасности.