В Мексике перевернулись два вагона с токсичными веществами

В центральном штате Мексики Пуэбла на железной дороге случилась авария, в результате которой с рельсов сошли два вагона с токсичными веществами, сообщила Национальная служба гражданской защиты страны.
#ALERTA: en San Marcos Tlacoyalco, descarrila tren con dicloro.Protección Civil de “Tlacotepec de Benito Juárez, informo que se descarrilaron 2 furgones. Por instrucción de la autoridades nadie se puede acercar en un radio de 4 km a la redonda por ser material altamente tóxico. pic.twitter.com/UKZ1LaeWAY— RH Comunicaciones (@R_H_Noticias) March 5, 2020
В службе отметили, что в населённых пунктах в радиусе четырёх километров от эпицентра аварии объявлена эвакуация. На месте происшествия работают сотрудники Национальной гвардии, федеральных и местных сил гражданской обороны и общественной безопасности.