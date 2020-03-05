Российские специалисты в 2024 году запустят спутник детального наблюдения Земли

Российская частная компания "Спутникс" вместе с предприятием "Роскосмоса" планирует в 2024 году запустить спутник для детального наблюдения за поверхностью Земли. Об этом рассказал гендиректор компании Владислав Иваненко.

По его словам, весить новый аппарат будет около 120–150 килограммов. Он позволит фотографировать земную поверхность с разрешением около метра. Сейчас такими возможностями обладает только гражданский аппарат оптико-электронного наблюдения серии "Ресурс-П".

Иваненко уточнил, что на реализацию проекта его компания получила грант от государства.

— Софинансирование проекта осуществляет РКС (Российские космические системы. — Прим. Лайфа). И частично мы сами из собственных средств. Таким образом, мы совместно разрабатываем новую универсальную спутниковую платформу, которая будет востребована и для ДЗЗ, и для аппаратов связи, и для научно-технологических спутников, — приводит его слова РИА "Новости".

Отмечается, что компания "Спутникс" — единственное частное предприятие в стране, специализирующееся на производстве и запуске малых космических аппаратов. В 2014 году компания первой в РФ собрала и запустила на орбиту частный спутник.