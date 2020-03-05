У коронавируса выявили новый, более опасный подтип

Китайские микробиологи обнаружили особенно агрессивный подтип коронавируса, пишет National Science Review. Сообщается, что учёные определили уже 149 мутаций CoViD-19. Все эти разновидности разделили на два основных подтипа: L и S. Отмечается, что наиболее заразен коронавирус L и именно он чаще всего встречается (выявлен в 70% изученных образцов).

По мнению исследователей, первоначальной была версия S, поскольку именно она больше всего похожа на вирус, выявленный у летучих мышей. Однако впоследствии он эволюционировал, чтобы как можно лучше приспособиться к человеческому организму. Вирус L был самым распространённым в начале эпидемии в Ухани — у 96 с лишним процентов заболевших были именно такие штаммы. Но есть и хорошая новость: в последнее время этот подтип встречается значительно реже — примерно в 60% случаев. Специалисты считают, что это благодаря медицине и вообще вмешательству человека: общество направило максимум усилий на борьбу с более опасным подтипом. В то же время из-за этого селективные преимущества получил S-коронавирус.

Интересно, что возбудители CoViD-19 являются родственниками вирусов атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточной лихорадки (MERS), то есть те эпидемии тоже вызвали разновидности коронавируса — представители подсемейства Orthocoronavirinae. Напомним, вспышка SARS произошла в 2003 году тоже в Китае (в провинции Гуандун) и унесла более 800 жизней. Установлено, что источником того вируса были обитающие в азиатских странах хищники виверры (или циветы). Лихорадка на Ближнем Востоке в 2012–2015 годах изначально была зафиксирована в Саудовской Аравии, а затем распространилась ещё на два десятка стран. Переносчиками болезни признали летучих мышей. По данным некоторых исследований, заразиться можно было и от верблюдов. От заболевания MERS умерло порядка 900 человек.

Нынешний коронавирус уже показал себя как намного более губительный. Жертвами эпидемии уже стали, по последним данным, 3016 человек. Болезнь проникла в 76 государств, три случая заражения зафиксированы в России.