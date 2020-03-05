ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Власти Украины на аукционе продали Проминвестбанк — дочернее предприятие государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, которая считает эти торги незаконными. Информации о покупателе нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Своими действиями Киев окончательно нарушил двустороннее соглашение о защите капиталовложений и проигнорировал решение независимого трибунала в Стокгольме, который в начале недели подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка.

— Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счёт активов Украины на территории иностранных юрисдикций, — приводит пресс-служба слова старшего вице-президента правового блока ВЭБ Игоря Краснова.

Он также отметил, что продажа акций показала всему миру нежелание Украины соблюдать нормы международного права и продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в эту страну.

Банк был продан за 268 709 960,78 гривны (почти 715 миллионов рублей) на прошедшем накануне аукционе.

В госкорпорации подчеркнули, что будут отстаивать свои права во всех судебных инстанциях на территории России, Украины и в международном арбитраже.

Иск в суд Стокгольма ВЭБ подал ещё в июне прошлого года, и арбитраж встал на сторону госкорпорации.