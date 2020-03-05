Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи лекарств, не зарегистрированных на территории России. Об этом председатель правительства сообщил на заседании кабмина.

По его словам, документ был утверждён пятого марта.

— Я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны, — приводит его слова РИА "Новости".

Премьер подчеркнул, что в случае увеличения числа больных медики смогут увеличить заявку на такие медикаменты. Он добавил, что задачей правительства является организация выпуска данных препаратов на территории страны.