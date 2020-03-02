"Ужасный" Солдат Бога и "милый" фанат комиксов Marvel. Кто в UFC дерётся за пояс?

Раннее праздничное утро 8 Марта в России украсит трансляция из США. В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 248, на котором фанаты смешанных единоборств смогут увидеть сразу два титульных поединка. Звезда ММА нового формата Исраэль Адесанья проведёт первую защиту своего пояса в бою с легендарным Йоэлем Ромеро, а чемпионка UFC в весе "соломинки" Вэйли Чжан пройдёт испытание в лице бывшей обладательницы титула Йоанны Енджейчик. Не обойдётся ивент и без участия бойца из России, где на этот раз отечественный триколор будет представлять махачкалинец Сапарбек Сафаров.

30-летний уроженец Нигерии Исраэль Адесанья (18-0-0) дебютировал в UFC в феврале 2018 года, став за неполные два года чемпионом организации и одной из её главных звёзд. В апреле прошлого года Последний Повелитель Стилей завоевал пояс временного чемпиона, одолев Келвина Гастелума. А спустя ещё шесть месяцев стал полноправным королём среднего веса, нокаутировав Роберта Уитакера.

С этого момента Исраэль начал активно лоббировать свой бой против чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса, но фанаты в соцсетях тут же напомнили нигерийцу, что у него ещё есть дела в родном дивизионе. Как минимум парень по имени Йоэль Ромеро…

42-летний вольник из Кубы, чьим высшим достижением стали золото чемпионата мира и серебро Олимпийских игр по борьбе, по праву наводит ужас на всех представителей среднего веса. По словам Адесаньи, он решил переключиться с Джонса на Ромеро только потому, что все его коллеги по цеху боятся встречаться с Йоэлем в клетке. Возможно, кубинец стал первым бойцом в истории UFC, которому доверили право биться за пояс после двух подряд поражений… В июне 2018 года Солдат Бога уступил раздельным решением судей Роберту Уитакеру, а спустя год — Пауло Косте. Но, несмотря на чёрную полосу в карьере и возраст, Ромеро способен стать первым человеком на Земле, одолевшим Адесанью в бою по правилам ММА.

Козырь Йоэля — это не только борьба экстра-класса и устрашающая физическая, попросту нереальная сила, но и нокаутирующая мощь.

11 из 13 побед кубинец одержал нокаутами, а его жертвами стали Тим Кеннеди, Лиоту Машида, Крис Вайдман, Люк Рокхолд.

Исраэлю Адесанье необходимо не просто победить своего колоритного соперника, но сделать это уверенно, ярко, досрочно… Иначе нигерийца, известного своим пристрастием к комиксам Marvel, не станут воспринимать как по-настоящему великого чемпиона.

Что касается Солдата Бога, то здесь всё просто… Это последний шанс для Ромеро.

В ко-мейн ивенте восходящая звезда UFC из Китая Вэйли Чжан (20-1-0) проведёт первую защиту своего титула, выйдя на бой против экс-чемпионки Йоанны Енджейчик (16-3-0). 30-летняя китаянка стала обладательницей пояса в последний день прошлого лета, нокаутировав за 42 секунды Джессику Андраде.

Енджейчик после первого в карьере поражения Роуз Намаюнас заметно сдала позиции, проиграв затем вновь всё той же Намаюнас и Валентине Шевченко. В последнем бою полька нанесла поражение Мишель Уотерсон, тем самым вновь получив титульный шанс.

В андеркарде свой четвёртый поединок в UFC проведёт Сапарбек Сафаров (9-2-0), уступивший в двух стартовых боях.

Соперником дагестанца в Неваде станет небитый бразилец Родолфу Виейра (6-0-0). Это противостояние интересно прежде всего тем, что в нём зрители увидят столкновение двух школ — бокса в лице Сапарбека и джиу-джитсу в исполнении Родолфу.