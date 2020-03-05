Пранкера, изобразившего "коронавирусный" приступ в московском метро, оставили в СИЗО

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Уроженца Таджикистана Кароматулло Джаборова, изобразившего в московском метро приступ заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, оставили в СИЗО до 8 марта.

Адвокат Джаборова ходатайствовал о смягчении меры пресечения своему подзащитному, аргументируя это положительной характеристикой молодого человека, а также болезнью его матери. Сам пранкер в зале суда заявил, что они вместе с приятелями не хотели никого напугать и даже специально выбирали вагоны в метро без детей и пенсионеров.

— Мы же никого не били, никого не трогали. Отпустите домой меня, я самый старший сын дома, мама — домохозяйка, отец не работает. Я один работал. По выходным я снимал видео, чтобы заработать денег и поднять свою семью, — сказал Джаборов.

Напомним, 10 февраля в Москве задержали пранкера Кароматулло Джаборова, который разыграл пассажиров метро "приступом коронавируса". Молодой человек в медицинской маске упал в вагоне, а его приятели выкрикивали фразы про заболевание. Суд заключил его под стражу до 8 марта.