Страшный знак судьбы. Традиции казни-децимации от Клавдия Красса до Троцкого

Эту казнь в Древнем Риме называли децимацией — в честь богини судьбы Децимы. Она посохом отмеряла длину человеческой жизни и знала, когда наступит конец. Это жестокое дисциплинарное наказание касалось тех воинских частей, которые бежали с поля боя, проявляли трусость, теряли штандарт легиона или даже дезертировали. Чаще всего децимацию применяли в Древнем Риме, причём самым изуверским способом: провинившиеся солдаты должны были сами убить своих товарищей — забить до смерти дубинками или камнями.

От Красса до Апрония

Чтобы привести казнь в исполнение, подразделение разбивалось на десятки, каждый десяток тянул жребий, кому умереть. После того как жертву "своей волей определяли боги", девять воинов благодарили высшие силы за то, что остались живы, и убивали товарища. От казни не могли спасти ни регалии, ни заслуги: жребий был брошен, человек обречён на смерть, которая искупала общую вину.

После децимации отряд римлян не допускался в лагерь и оставался на виду у врагов, пока не искупал вину в бою кровью.

Самым ранним случаем децимации в 471 году до нашей эры стал приказ римского консула Аппия Клавдия Красса казнить каждого десятого в легионе, который во время боя с вольсками (народ, живший по соседству с латинами) "заупрямился" и из-за этого проиграл бой. В наказание солдаты должны были собственноручно забить палками своих соратников.

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К децимации прибегал и такой римский полководец, как Марк Лициний Красс. На третий год восстания Спартака "за многократное поражение в сражениях" он провёл казнь каждого десятого в легионах, находившихся под его началом. За один день римляне убили 4000 собственных солдат, приведя в ужас восставших. После децимации легионов Красс сумел остановить, а потом и наголову разбить войско Спартака.

К децимации прибегал и проконсул Луций Апроний. В 18 году нашей эры он был назначен наместником в Нумидию, где спустя два года началось восстание мусуламиев под предводительством вождя Такфарината. Один из легионов не проявил должного усердия при подавлении мятежа, и Апроний принял решение децимировать одну из когорт, после чего дисциплина в легионе была восстановлена.

Почему же опытные воины безропотно сносили такие наказания? Всё очень просто: власть в Риме обожествлялась. Император был богом, полководец — жрецом, а значит, его приказы были лишь осуществлением жестокой воли богов, спорить с которыми было бесполезно — ослушание могло принести горе всей армии или даже всей стране.

Иногда, чтобы избежать позора, римские солдаты сами просили себя децимировать. Например, в 48 году до нашей эры воины Гая Юлия Цезаря в битве при Диррахии бежали с поля боя от войск Гнея Помпея Великого и от стыда сами попросили Цезаря провести децимацию.

Последний случай децимации произошёл уже во время распространения христианства и получил название "Страдание агаунских мучеников".

Во времена императора Максимиана Фиванский легион, состоявший из христиан и возглавляемый святым Маврикием, наотрез отказался убивать товарищей. К децимации воинов приговорили за то, что они отказались избивать мирных единоверцев.

Тогда Максимиан казнил каждого десятого из Фиванского легиона. История сохранила лишь несколько имён из 6600 убитых: Маврикий, Виктор, Кандид, Экзуперий и Урс. Вскоре император поплатился за свою жестокость: его задушили.

Наследие Европы?

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Удивительно, но целые века после падения Рима о децимации в Европе не вспоминали. Зато казнь сохранилась на Востоке — вплоть до XIX века. Например, в 1824 году египетский лидер Мухаммед Али во время восстания шейха Радвана из-за массового дезертирства децимировал солдат 1-го полка. Всего перед строем было расстреляно 45 человек.

В России появлением децимации мы обязаны Петру I и его "немецким" сподвижникам.

О децимации в 1698 году пишет в своих дневниках соратник Петра шотландец Патрик Гордон, который подавлял бунт стрельцов, вспыхнувший во время Великого посольства царя в Европу.

Утро стрелецкой казни. Художник В.И. Суриков. Фото © Wikipedia

Гордон бунт подавил, после чего обезглавил зачинщиков, потом — страха ради — и каждого десятого стрельца, попавшего к нему в плен. По воспоминаниям иностранца, стрельцы принимали смерть равнодушно, лишь крестились перед тем, как склонить голову под топор палача. Устав от "праведных трудов", шотландец уехал отдыхать в имение, дарованное ему Петром в Подмосковье.

Очевидно, Петру понравился эффект, который произвела на народ казнь, и он прибег к ней повторно во время бунта казаков под предводительством Кондратия Булавина в 1707–1708 году. Несмотря на то что Булавин всячески подчёркивал, что он не против царя, а лишь "за старую веру", восстание было расценено как дезертирство, к казакам применили децимацию.

Казнь каждого десятого Пётр применял не только к военным преступникам, но и к браконьерам. Чтобы сохранить от порубки лес на берегах Финского залива, он велел казнить каждого десятого браконьера, а для устрашения по дорогам вдоль Невы и берегов Ладоги поставил виселицы. Это возымело действие, а децимация стала законом и была прописана императором в Воинском артикуле 1715 года и в Морском уставе. К ней прибегали при добровольной сдаче крепостей и кораблей противнику, за бегство с поля боя и в некоторых других случаях.

В следующий раз в России о децимации вспомнили во времена Екатерины II, когда произошло восстание Пугачёва. В 1774 году после разгрома казаков под Чёрным Яром генерал Пётр Панин приказал казнить по жребию каждого десятого пленного мятежника.

В XIX веке децимация в Российской армии сохранялась. Согласно Полевому уголовному уложению 1812 года, она применялась в двух случаях: казнили каждого десятого заговорщика, подбивающего солдат перейти на сторону неприятеля, и каждого десятого солдата из части, отказывающейся выполнить приказ. Только в 1868 году децимация была отменена и был введён принцип личной ответственности. Но ненадолго. XX век стал для России веком необычайной жестокости и насилия.

"Калёное железо" Троцкого на раны России

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Во время Гражданской войны казни каждого десятого были связаны не со зверствами белых. К децимации в 1918 году под Свияжском прибег нарком по военным и морским делам Лев Троцкий.

29 августа генерал Каппель, имевший пятикратный перевес в численности, атаковал тыловые части красных. Среди них было 600 необученных бойцов 2-го Петроградского полка, 100 матросов и 300 обозников. Бойцы "сгоряча" расстреляли все патроны и бежали, бросив позиции. Во главе с командиром и комиссаром дезертиры захватили пароход и потребовали отправки в тыл, но были схвачены отрядом комиссара Маркина. Троцкий приказал тут же собрать полевой суд и расстрелять командира, комиссара и каждого десятого бойца. "К загнившей ране было приложено калёное железо", — так высказался о происшествии сам нарком. Был убит 41 человек.

После Троцкого приём взяли на вооружение и другие большевики. В июне 1919 года у Воткинского завода красный командир Азин приказал расстрелять каждого десятого кавалериста — за то, что не смогли закончить атаку, наткнувшись на артиллерию. Правда, неизвестно, был ли приказ приведён в исполнение.

19 сентября 1919 года командир Николай Кузьмин "за неоднократное оставление позиций" приказал отдать под трибунал комсостав 261-го полка, а каждого десятого бойца расстрелять. А начальник штаба 3-й армии Михаил Алафузо сожалел, что не может провести децимацию отступающих 457-го и 458-го полков, так как "всё надёжное" брошено на фронт.

В октябре 1919 года под Петроградом Троцкий снова расстреливал каждого десятого красноармейца из отступающих подразделений.

К счастью, законодательно подобная мера в СССР закреплена не была.

Применяли децимацию по отношению к красным и финны. Этот случай получил название "Xypyслахтская лотерея": на льду речки Хуруслахти белофинны убили каждого десятого пленного красноармейца — всего 80 человек.