Опасный сердцеед. Как будущий автор сценария "Человека-амфибии" соблазнил дочь Сталина

В марте 1943 года за связь с несовершеннолетней дочерью Сталина Светланой Аллилуевой был арестован и сослан на пять лет в Воркуту сценарист Алексей Каплер. Мужчина дважды прошёл через лагеря: в первый раз как "английский шпион" и "контрреволюционер", во второй — за то, что приехал в Москву, въезд в которую ему был закрыт. После выхода из неволи он сделал головокружительную карьеру в кино — благодаря сценариям к "Человеку-амфибии" и "Полосатому рейсу", а также на телевидении — благодаря всенародно любимой "Кинопанораме".

Сердцеед и обольститель

С юности за Алексеем Каплером закрепилась слава дамского угодника. В богемной среде отбоя от женщин не было. Первый раз он женился на актрисе дореволюционного кино Татьяне Тарновской, затем жил в гражданском браке со сценаристкой Татьяной Златогоровой, после — с актрисой Галиной Сергеевой, сыгравшей проститутку в фильме по произведению Мопассана "Пышка".

Потом уже была роковая связь со Светланой Аллилуевой. В Воркуте он сошёлся с опальной звездой Московского мюзик-холла Валентиной Токарской. Поэтесса Юлия Друнина стала его последней женой. Ни один брак не мешал ему влюбляться в других женщин. В богемной среде ходила шутка: "Обманутые мужья на Каплера не обижаются".

Сначала угодил Сталину

Фото © Кадр из фильма "Ленин в Октябре"

В 1937 году за сценарии к фильмам "Ленин в Октябре" и "Ленин в 1918 году" Алексей Каплер получил Сталинскую премию первой степени. В то время изображать революцию на экране имел право только Сергей Эйзенштейн. К тому же никто не осмеливался изображать вождей на экране, все боялись сделать что-то не так.

"Мосфильм" в те годы находился в бедственном положении — его директор Бабицкий был арестован по обвинению в участии "в террористической организации, организованной на студии". Тем не менее Каплер написал сценарий, его сняли. Фильм вызвал восторг у Сталина.

Возраст любви не помеха

Фото © Wikipedia

Сама Светлана писала в своей книге "Двадцать писем другу": "В ту же зиму 1942–43 года я познакомилась с человеком, из-за которого навсегда испортились мои отношения с отцом". Они так и не наладились. После самоубийства матери, Надежды Аллилуевой, между отцом и дочерью возникло взаимное отчуждение. Он её изолировал от мира, был строг с ней, вольности позволял только своему сыну Василию, который любил кутить на полную катушку с футболистами и богемой.

На одной из таких вечеринок на загородной даче в Зубалове оказался Алексей Каплер. Он произвёл на Светлану сильное впечатление, и между ними вспыхнул роман. Она слушала этого статного умного человека с открытым ртом, не догадываясь о его роковой натуре. Называла его ласково Люся, как было принято в узком кругу.

Он её обольстил довольно быстро, и роман молниеносно стал известен узкому кругу, затем кто-то донёс вождю… Был период затишья перед бурей, во время которого влюблённые гуляли по Москве, целовались, вели бурную переписку.

Реакция Сталина

Фото © ТАСС

Когда вождю стали известны все подробности, он пришёл в ярость. В один из дней, когда Светлана почувствовала неладное, Сталин ворвался в её комнату. По её словам, от взгляда вождя "окаменела няня".

Сталин ходил по комнате дочки, с презрением произносил слово "писатель" и называл его неграмотным. Он процитировал несколько интимных подробностей из телефонных разговоров влюблённых. Оказалось, все звонки прослушивались, все письма читали люди Берии.

Сталин был в курсе всего. А тут ещё кто-то совершил провокацию: опубликовал одно из писем Каплера Свете в "Правде". Сталин знал о донжуанской натуре Каплера. Это его раздражало, как раздражала и разница в возрасте между ним и дочкой, а также национальность. Вождь сказал, что Каплер обманет её и бросит. Когда Светлана сказала, что любит его, вождь дал ей две пощёчины, после чего нецензурно выругался, как она впоследствии написала в своей книге.

Лагеря для любовника

Фото © ТАСС / Савостьянов Владимир

Алексея Каплера обвинили в "английском шпионаже" и "контрреволюционной деятельности", однако, что удивительно, не расстреляли. Ему дали пять лет лагерей. Привыкший к московской жизни, он тяжело переносил заключение. В 1945 году в воркутинском лагере он познакомился с актрисой Валентиной Токарской, тоже из заключённых, она выступала в лагерном театре.

У них завязались отношения, но расписались они только в 1953 году. Каплера ещё ждали приключения: в 1948 году, выйдя на свободу, он поехал в Москву к Светлане Аллилуевой, но тут же был арестован. На этот раз его отправили в исправительно-трудовой лагерь в Инту, в котором условия были ещё тяжелее, чем в Воркуте.

Обаятельного и интеллигентного Каплера через некоторое время освободили от тяжёлых работ на шахте и поставили заведующим посылочной частью. Но его натура ловеласа снова сыграла против него: он каким-то образом соблазнил жену начальника лагеря. Его снова отправили работать на шахту лебёдочником. Заключённые его уважали за чувство юмора и интеллигентность.

150 000 рублей и карьера

Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

В 1953 году Алексей Каплер вернулся в Москву и женился на Валентине Токарской, с которой познакомился в Воркуте. Уже через год у него вспыхнул роман с поэтессой Юлией Друниной. Режиссёр фильма "Ленин в Октябре" Михаил Ромм отдал ему полагающийся сценаристу гонорар в 150 000 рублей.

Это были большие деньги, они позволили Каплеру безбедно существовать.

В 1960 году он женился на Юлии Друниной, и это был его последний брак. В 1961-м он написал сценарии к фильмам "Человек-амфибия" (к песне из этого фильма "Эй, моряк, ты слишком долго плавал" его жена написала слова) и "Полосатый рейс", которые стали лидерами советского проката в 1961 и 1962 годах. С 1966-го вёл "Кинопанораму", став любимцем и взрослых, и детей. Только смерть от тяжёлой болезни поставила точку в его удивительно насыщенной биографии.

Трагедия жены

Фото © ТАСС / Савостьянов Владимир

Каплер умер в 1979 году от онкологии. Юлия Друнина, посвятившая ему большую часть своих любовных стихотворений, долго боролась с депрессией. С Алексеем Каплером умерла самая важная часть её жизни. Она переключила своё внимание на политику, поверила в перестройку, в то, что в родной стране грядут большие перемены. В 1990 году стала депутатом Верховного Совета СССР, боролась за права ветеранов Великой Отечественной и войны в Афганистане.

В 1991-м Юлия Друнина участвовала в защите Белого дома и разочаровалась во всём окончательно. В своём последнем письме другу писала, что в "железном мире, созданном для дельцов с железными локтями", ей, лишённой личного тыла, оставаться невозможно. 21 ноября она открыла гараж, где стоял их старый семейный "москвич", протянула шланг от выхлопной трубы в салон и завела мотор… Её зять Андрей обнаружил Юлию слишком поздно — она умерла от удушения угарным газом.