Кремль следит за расследованием дела об убийстве в Турции российского посла

Кремль внимательно наблюдает за расследованием дела об убийстве посла РФ Андрея Карлова в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

— Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом. И мы хотим быть уверенными в том, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут установлены и наказаны по закону, — сказал он, комментируя информацию о том, что турецкая прокуратура настаивает на оправдании убийцы российского посла.

Также Песков отметил, что не будет комментировать внутренние процессы, "связанные с судебной системой и гособвинением в Турции, это не наше дело".

Напомним, Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства. Преступником оказался служащий полиции Мевлют Алтынташ, который прошёл в здание под видом сотрудника службы безопасности.

По данным следствия, он тщательно спланировал нападение и незадолго до убийства россиянина взял больничный, сославшись на проблемы с желудком.

Впоследствии правоохранители пришли к выводу, что убийца действовал не один. В апреле 2018 года арестовали Шахина Согюта, которого считают куратором преступления. Следователи предполагают, что он является сторонником движения FETO, которое возглавляет оппозиционный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен.

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