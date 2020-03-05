Олимпиаду и Евро отменят? Как коронавирус убивает мировой спорт

Организаторы рассматривают варианты телережима.

Китай

Очагом распространения коронавируса стал Китай, там больше всего заболевших, поэтому и по части отмены/переноса спортивных мероприятий лидирует именно эта страна. Сейчас спорт там практически замер.

Гран-при Китая "Формулы-1" перенесён на неопределённый срок. Гонка должна была пройти 19 апреля. Учитывая, что чемпионат мира будет проходить в течение всего года, заезд можно провести позже, когда ситуация станет более безопасной.

Фото © EPA / KIMIMASA MAYAMA

Чемпионат мира по современному пятиборью должен был состояться в китайском городе Сямынь с 25 по 31 мая 2020 года. Однако соревнования решили перенести в Мексику из-за угрозы распространения коронавируса. В Сямынь турнир должен вернуться в 2022 году.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещениях перенесли не в другое место, а на другое время — решили провести в следующем году. Изначально соревнования планировалось провести в Нанкине с 13 по 15 марта.

Ряд соревнований и вовсе пришлось отменить: Чемпионат мира по горнолыжному спорту

Матч Кубка Дэвиса Китай — Румыния

Вечер бокса с участием чемпиона мира по версии WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса

Чемпионат Китая по баскетболу

Европейский тур по гольфу

Чемпионат Китая по футболу

Япония

Япония находится недалеко от Китая, и понятно, почему эпидемия охватила и её. Спортивных соревнований там обычно проводится не меньше, и многие тоже пришлось отменять или переносить.

Отменены: Матчи Кубка Японии по футболу

Матчи квалификации Кубка Азии по баскетболу

Финал Азиатской хоккейной лиги

Без зрителей пройдут: Матчи Кубка Дэвиса по теннису

Матчи чемпионата по бейсболу

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике

Остальной мир

Фото © EMPICS Sport / Bradley Collyer

В Корее решили отменить чемпионат мира по шорт-треку и турнир по смешанным единоборствам M1-Global.

В Объединённых Арабских Эмиратах отменили велотур, в Малайзии — Европейский тур по гольфу, в Катаре — этап Гран-при по MotoGP.

Из европейских стран коронавирус сильнее всего ударил по Италии. Там решили все матчи национального чемпионата по футболу до 3 апреля проводить без зрителей. Несколько игр уже перенесли на май. Баскетбольная Евролига тоже проходит без болельщиков.

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей. Фото © CTK / TASS / Lubos Pavlicek

В Чехии фанатов решили не пускать на этап Кубка мира по биатлону, в Швейцарии отменили все матчи чемпионата страны по футболу, в Ирландии — по регби.

Что будет с чемпионатом Европы и Олимпиадой?

Фото © AP / TASS / Jae C. Hong

Два главных спортивных события года — чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры — тоже находятся под вопросом. Осложняет ситуацию то, что ОИ должны пройти в Японии — эта страна является одним из лидеров по числу заболевших. Чемпионат Европы и вовсе планируется проводить в 11 странах сразу, что в теории только поспособствует распространению болезни.

Континентальное первенство должно пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. То есть до планируемого начала турнира осталось ровно три месяца, однако в УЕФА, судя по всему, даже не допускают возможности отмены крупного события или каких-то ограничительных мер.

Могу всех успокоить: никаких обсуждений переносов, отмен и т.д. не было. Президент УЕФА всех призвал не поддаваться панике, потому что, как он справедливо заметил, паника в данном случае может быть гораздо хуже самого вируса. Пока УЕФА ситуацию мониторит, но никаких решений, никаких индикаций того, что будет перенесено, у нас нет Алексей Сорокин Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге

А вот с Олимпиадой ситуация обстоит сложнее. Несмотря на то что время проведения ОИ чуть меньше (с 24 июля по 9 августа), обстановка с коронавирусом в Японии отличается от Европы в худшую сторону, поэтому организаторы всерьёз рассматривают вопрос отмены или переноса главного спортивного события года.

Официально панику пока не поднимают, уверяя, что всё должно пройти в срок. Но тревожные инсайды то и дело появляются. Например, издание Daily Mail утверждает, что высока вероятность проведения Олимпиады исключительно в телевизионном формате, то есть без зрителей на трибунах. Такой вариант — это компромисс между безопасностью и возможной потерей денег: телетрансляции позволят сохранить хотя бы часть потенциальных доходов.

Ещё один вариант — перенести Олимпийские игры на конец года. Регламент Международного олимпийского комитета это позволяет: там сказано, что ОИ должны пройти в 2020 году, так что вполне возможно их проведение, например, осенью, если тогда эпидемии уже не будет.

У МОК будет право отменить Игры только в том случае, если они не состоятся в 2020 году. Это значит, что их можно откладывать до тех пор, пока сроки проведения не будут укладываться в календарный год Сэйко Хасимото Министр, ответственный за организацию Олимпиады

То есть в теории вероятность отмены Олимпийских игр ещё сохраняется. Прежде такое случалось лишь трижды. И причина была только одна — война. Олимпиада не проводилась в 1916 году из-за Первой мировой, в 1940 и 1944 годах — из-за Второй мировой. Причём в 1940 году Игры тоже планировалось провести в Японии.

Букмекеры уже начали принимать ставки на отмену Олимпийских игр. Коэффициент на то, что Олимпиада не состоится в срок, — 6,5. Примерно с той же вероятностью букмекеры оценивают возможную победу "Урала" в Кубке России по футболу.