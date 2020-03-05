Песков — о "минированиях" в России: Рано или поздно поймают и накажут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы РФ работают над выяснением личности автора недавних сообщений о "минировании" зданий судов, больниц и самолётов.
— ФСБ о подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может. Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут, — ответил на соответствующий вопрос Песков.
Напомним, с конца прошлого года в России началась волна сообщений о "минировании" самолётов, судов и других госучреждений. ФСБ вычислила, откуда шли рассылки.
Авторы
Юнашев Александр
Иванова Анастасия