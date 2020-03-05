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Песков — о "минированиях" в России: Рано или поздно поймают и накажут

По словам пресс-секретаря президента РФ, эта работа спецслужб не может быть публичной.

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Фото © Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы РФ работают над выяснением личности автора недавних сообщений о "минировании" зданий судов, больниц и самолётов.

ФСБ о подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может. Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут, — ответил на соответствующий вопрос Песков.

Напомним, с конца прошлого года в России началась волна сообщений о "минировании" самолётов, судов и других госучреждений. ФСБ вычислила, откуда шли рассылки.

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