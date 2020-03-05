Россияне купили на AliExpress за два дня рекордное количество Xiaomi

Россияне купили на AliExpress рекордное количество товаров Xiaomi за два дня в период акции с 26 по 28 февраля.

На площадке проходила распродажа техники компании, по её итогам пользователи приобрели более 10 000 товаров бренда. Во время распродажи предлагалось более 100 моделей марки Xiaomi из разных сегментов: смартфоны, телевизоры, носимые устройства и прочие.

Лидерами продаж стали смартфоны и телевизоры, среди аксессуаров Xiaomi наибольшей популярностью пользовались наушники и другие носимые гаджеты. Последние считаются перспективным и быстро растущим сегментом.

За последние пять лет лояльность к бренду Хiaomi у россиян выросла: три года назад в ходе аналогичной акции количество проданных товаров в среднем составляло 1000 шт., а в 2020 году — 10 000. AliExpress считает, что причина успеха бренда — сочетание инновационных технологий и доступной цены.