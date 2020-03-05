Путин не будет обсуждать с лидерами фракций досрочные выборы в Госдуму

Главной темой встречи станет обсуждение поправок в конституцию.

В Кремле отвергли обсуждение досрочных выборов в Госдуму на предстоящей встрече президента Владимира Путина с лидерами фракций. Как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, главная тема встречи — это обсуждение поправок в конституцию, а разговор о думских выборах вообще не стоит на повестке дня.

— В повестке такого вопроса нет, эта тема никогда не звучала и никем не ставилась, — добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в четверг, пятого марта, Путин встретится с руководителями фракций Госдумы в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта по внесению изменений в конституцию. Таким образом, президент поддержал инициативу руководителя фракции единороссов Сергея Неверова, который предлагал дополнительно обсудить подготовку поправок к основному закону с его коллегами и при участии главы государства.

Неверов отмечал, что в "Единой России", как и в других фракциях, "многие готовят свои поправки" и участвуют в дискуссии.

Напомним, идею внести ряд изменений в Конституцию РФ президент Владимир Путин озвучил в ходе Послания Федеральному собранию в январе. Изменения вступят в силу только после того, как пройдут через всероссийское голосование. Ранее российский лидер одобрил предложенную дату проведения голосования — оно состоится 22 апреля.