Дефицит смартфонов и сложности со строительством. Коронавирус может спровоцировать кризис нескольких отраслей в России

Паника вокруг коронавирусной эпидемии постепенно начала спадать, однако поставщики не торопятся с возобновлением импорта и поставок в прежних объёмах. Удара ожидают сразу в нескольких секторах экономики.

Прощай "Петрович" и "Леруа"?

Весна — сезон ремонтов по всей России. Жители новостроек торопятся успеть к лету, а все остальные стараются не отставать и пытаются обновить собственное жилище, пока тепло и есть немного времени. Правда, местное, локальное производство самых ходовых товаров к эпидемии коронавируса в Китае может быть не готово. Всё дело в том, что большая часть недорогих сухих строительных смесей, крепежа и многого другого производится именно в Китае.

Директор строительной компании Иван Пепеляев отметил, что оптовые заказы крупными партиями из КНР, когда речь идёт об одном или нескольких контейнерах с грузом, уже подорожали примерно на 10%.

— Раньше заградительные пошлины на древесину были немаленькие в Китае, сейчас к этому прибавилось и снижение складских остатков. К примеру, если нужно будет вывезти пять-шесть контейнеров с паркетом, чтобы потом его здесь продать заказчику и сразу использовать, можно столкнуться с тем, что в середине весны — начале лета паркет либо вырастет в цене, либо доски с нормальным качеством просто перестанут возить. Будут ли готовы наши поставщики заместить китайские объёмы? Возможно, но быстро сделать это нельзя. Иван Пепеляев Директор строительной компании

По мнению строителей, если эпидемия коронавируса в Китае повлияет на работу крупных производств, с рынка на какое-то время могут исчезнуть вакуумные стеклопакеты из Китая. Те самые, из которых большинство застройщиков создаёт дешёвое и относительно качественное остекление для многоквартирных домов. Специалисты по снабжению строительных компаний отмечают, что такие сложности заставят обратиться за решением к локальным поставщикам, однако даже несколько сотен заказов у разных поставщиков не решат проблемы.

Ведь всё сырьё, включая профили, саморезы, герметики, специальные термоусадки и многое другое производитель закупает в Китае. Исключение составляют лишь сухие строительные смеси. Значительное количество этого отделочного материала производится в Китае, однако в странах Европы также научились поставлять стройматериалы в товарных количествах.

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Крупные строительные гипермаркеты закупают крепёж, клеящие составы и даже древесину, медные и алюминиевые провода, оплётку для проводки, реле, обычные бытовые выключатели и розетки и многое другое именно в КНР. Местные производители, по словам менеджеров по снабжению в строительных компаниях, занимают незначительную долю во всех секторах: от производства сантехники до крепёжных элементов. Однако могут в случае необходимости нарастить объёмы поставок. Останавливать производство полностью китайские поставщики не планируют, но, если понадобится, российские производители будут готовы перехватить объёмы. Однако закупщики отмечают, что все производители вне зависимости от геолокации (будь то даже Белоруссия и страны Восточной Европы) напрямую закупают сырьё в том же Китае, и что будет в случае прекращения поставок — не может спрогнозировать никто.

Поставщики мебели из Китая тоже настороже. В телефонном разговоре с одной из компаний, занимающейся импортом китайских стройматериалов в Россию, говорится, что в Китае ожидают вторую волну коронавируса, но поставщики даже в этой ситуации не прекращают работать полностью.

Кроме того, могут быть серьёзно сокращены поставки дешёвых металлических и ПВХ-труб, фитингов и соединителей, которые также производятся в Китае. Если ситуация будет развиваться по самому плохому сценарию, то многие желающие поменять или провести отопление останутся без доступных материалов. Помимо этого, кровельные элементы, а также металлопрокат в больших количествах закупаются у китайских поставщиков для дальнейшей продажи во всех регионах России. Что будет с поставками и продажами в случае остановки заводов в Поднебесной, продавцы металла спрогнозировать не могут.

Под угрозой "АвтоВАЗ"?

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Оптимизация вынудила многих автопроизводителей перенести производство автомобилей в КНР много лет назад. Однако теперь на фоне масштабных "выходных" ради профилактики от коронавируса производство, продажи, и, как следствие, прибыль автопроизводителей находятся под угрозой. Поначалу казалось, что российских автопроизводителей это не затронет, однако 10 февраля СМИ сообщили о том, что завод Nissan в России может приостановить выпуск автомобилей в марте из-за дефицита запчастей. В пресс-офисе другого японского автогиганта — Toyota — отказались комментировать слухи о возможной приостановке поставок запасных частей из стран, в которых бушует эпидемия коронавируса.

Объёмы импорта запчастей для иномарок более-менее понятны, однако под угрозой совершенно внезапно и неожиданно оказались российские автомобильные заводы. В январе 2020 года глава КамАЗа Сергей Когогин сообщил о возможном сокращении выпуска автомобилей из-за вспышки коронавируса в КНР. Если эпидемия продолжится, то у компании могут возникнуть проблемы с закупкой комплектующих, производимых в Китае. По итогам совещания на КамАЗе приняли решение, что в случае необходимости могут быть произведены корректировки модельного ряда для производства. Также автозавод начнёт проводить превентивную работу с поставщиками комплектующих и поиск альтернативных производителей в случае неспособности поставщиков выполнить контрактные обязательства.





Примерно так же обстоят дела и на "АвтоВАЗе". И хотя в пресс-релизах завод позиционирует себя как производителя с полным технологическим циклом, автомобили, собранные в Тольятти, комплектуются реле и переключателями, собранными либо напрямую в КНР, либо из китайских же комплектующих, импортированных в Россию и собранных в блоки локальными поставщиками. В этом списке не только цепи и электрические изделия, но и резиновые уплотнители, патрубки и шланги, а также хомуты и другие автомобильные соединители.

Не одеты, не обуты

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Китай — один из главных поставщиков для российской текстильной и обувной промышленности и по совместительству крупнейшая производственная площадка для таких гигантов спортивной одежды, как Nike, Adidas, Puma и многих других. Помимо Китая заводы крупнейших спортивных брендов расположены в Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, Тайване и много где ещё, и во всех этих странах планируются ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Оперативно подтвердить наличие проблем с поставками у представителей брендов в России не удалось, однако сотрудники магазинов утверждают, что им ничего не известно о нарушении логистических цепочек и выходе из нормального графика поставок. Складских запасов достаточно, чтобы бесперебойно (даже с возросшей нагрузкой) продавать обувь и одежду следующие три месяца, однако поручиться за нормальные и непрерывные поставки кожи и ткани дальше не может никто.

Дефицит айфонов

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Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова отметила, что в целом с учётом того, что эпидемиологическая ситуация внутри Китая стабилизировалась, можно ожидать весьма серьёзный, но не критический удар по китайской экономике. По словам Сазоновой, российско-китайские торговые отношения с учётом их роста последние пять лет по объективным причинам вряд ли продолжат развиваться настолько стремительно, однако никакого краха не предвидится. Безусловно, наиболее неприятные последствия ощутят на себе представители мелкого и среднего бизнеса, особенно на Дальнем Востоке.

Если же брать в целом те сферы российско-китайской торговли, которые в контексте эпидемии являются наиболее уязвимыми, это продукты питания, автомобилестроение, мелкая электроника. Кроме того, неизбежно пострадают сфера авиаперевозок и туризм. Вероятнее всего, отдельные предприятия предпочтут диверсифицировать логистику и торговые поставки, связанные с Китаем. Кира Сазонова Юрист-международник, доцент РАНХиГС

По словам эксперта, поиск новых поставщиков может существенно подстегнуть экономику в тех странах, которые за время эпидемии смогут предложить достойную замену китайскому импорту.

Однако главная боязнь россиян — это дефицит смартфонов и вообще любой бытовой электроники. Остаться без iPhone или нового гаджета Samsung гораздо страшнее, чем без китайской спортивной обуви. Руководитель кластера e-commerce в РАЭК Иван Кургузов отметил, что представить себе "дефицит смартфонов" и ситуацию, когда устройств на всех не хватает, а в очередях за смартфонами плачут женщины и дети, невозможно.

— Я не думаю, что в Китае всерьёз остановят заводы электроники. Им много кто дышит в спину, и несколько месяцев простоя могут обернуться потерями рынков. Это, увы, не самолёты, которые можно пару лет подождать, пока там Boeing определится, будет он делать новый самолёт или модернизирует 737. Иван Кургузов Руководитель кластера e-commerce в РАЭК

По словам Кургузова, в России на складах готовой электроники более чем достаточно. Только она будет у ретейлера, а не у беспошлинного безналогового "Алиэкспресса". И это может повлиять на общую структуру продаж. Правда, есть вероятность, что производство может быть перенесено в Индонезию и Африку, но быстрым такой переход не может быть в принципе. А вот сервисные организации, в задачи которых входит ремонт бытовой техники, уже ощутили на себе подорожание компонентов. Но тут, по словам директора одного из сервисных центров Андрея Зотеева, вопрос не в производстве, а в реакции поставщиков на ситуацию с коронавирусом.

— Многие поставщики на фоне эпидемии сразу подняли цены без объяснений. Нет никаких задержек, логистика не нарушена. Просто как причину используют. Мы уже думаем о том, чтобы не с российскими партнёрами по опту работать, а напрямую с Китаем. Андрей Зотеев Директор сервисного центра

Исходя из данных, которые удалось получить от компаний в разных сферах, паника наносит существенно больше ущерба, чем реальное замедление темпов производства. Однако китайский бизнес и промышленность сильно зависимы от решений властей. И вторая волна коронавируса может спровоцировать приличный экономический кризис.