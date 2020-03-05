Даже хлеб покупает. В Казахстане нашли собаку, которая помогает хозяину-колясочнику — видео

Псу по кличке Магнус недавно исполнилось всего 11 месяцев, однако он уже помогает своему хозяину-инвалиду. Не по годам умная собака толкает инвалидную коляску и даже ходит по магазинам за продуктами.

Как стало известно Лайфу, самый лучший хвостатый друг проживает в Таразе, одном из древнейших городов в Казахстане, вместе со своим пожилым хозяином, который прикован к инвалидной коляске.

— Видимо, кроме собаки, ему никто не помогает. Даже говорят, что по магазинам она бегает, покупает там хлеб или то, что надо. Помогать он начал в четыре месяца. Несмотря на свой возраст, он очень усердно помогает, — рассказала автор видео Фидана Дурсунова.

По словам девушки, этого пса уже сбивал автобус, но, несмотря на свой страх, он продолжает находиться на дороге, где полно машин, вместе с хозяином и помогать ему.

Дурсунова отметила, что пожилой мужчина не раз отказывался от помощи посторонних людей. Неравнодушные ранее предлагали пенсионеру деньги, продукты и одежду, но он ничего не принимает, поскольку считает, что о маломобильной группе населения должно в первую очередь заботиться государство.

Единственным помощником пенсионера на данный момент является Магнус. На улице хвостатый подталкивает инвалидную коляску, пытаясь облегчить жизнь своему хозяину, однако в скором времени от этой обязанности он избавится. По словам Дурсуновой, к седьмому мая пенсионеру бесплатно выделят электрическую коляску.

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