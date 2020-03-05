Житель Ленобласти попытался сжечь жену

Житель посёлка Ермилово Ленинградской области попытался сжечь супругу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ.

— В полицию доставлен гражданин, который, предположительно, облил керосином свою жену, а после поджёг в Выборгском районе Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Пострадавшая женщина госпитализирована, она находится в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад похожая ситуация произошла в Мурманской области. Там ревнивый муж поджёг свою жену, однако мужчина вовремя опомнился и успел потушить супругу.