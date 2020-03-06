Любвеобильная кошка мешала хозяевам работать из дома, и тогда они пошли на хитрый обман

Супруги Ребекка и Алекс из Лондона поделились на Reddit лайфхаком, как отвлечь питомца, который постоянно требует внимания. И их идея пришлась по душе многим. Пара работает из дома, поэтому ей нужно поддерживать в квартире трудовую атмосферу. Но их кошечка Зигги решила воспользоваться ситуацией и всё время настойчиво требовала ласки. А хозяйские колени стали её заветной целью. Усатая забиралась на них при каждом удобном и неудобном случае.

Теперь, когда мы начали оба работать из дома, наша кошка стала суперприлипчивой. Нужно было импровизировать... bubobaby

Фото © Reddit / bubobaby

Тогда владельцам пришла в голову интересная мысль, пишет The Dodo. Они придумали, как предоставить кошечке тепло и защиту, но при этом не отвлекаться от работы. Супруги смастерили поддельные ноги, для которых понадобились грелка, старые штаны, кроссовки и синтепон.

Фото © Twitter / ClickySound

Сначала муж и жена не так сильно верили в успех своего предприятия. Однако "ловушка" сработала. Зигги забралась на поддельные колени и нежилась на них целых четыре часа. А пользователи пришли в восторг и от любвеобильной кошечки, и от её хитрых хозяев, поставив посту более 34 тыс. лайков.

Должно быть, ей эти ноги нравятся больше, чем вы, ведь теперь нет раздражающих твёрдых костей Пользователь Reddit

Он смотрит так, словно что-то подозревает, но никак не поймёт, в чём подвох jordantask

Пока не прочёл подпись, даже не понял, что ноги фейковые DataSomethingsGotMe