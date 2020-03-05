Экс-солиста группы "Лесоповал" не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили на территорию страны двух российских музыкантов — певца-шансонье и флейтиста. Россиян развернули на границе из-за нарушений украинского законодательства: первый не так давно был на гастролях в Донецке, а второй выступал в Крыму, который Украина считает "своей" территорией. Как сообщает Госпогранслужба страны, обоих "нарушителей" внесли в чёрный список на три года.

Официально ведомство не называет имён исполнителей, у которых возникли проблемы на границе, но украинские журналисты выяснили это. Как сообщает "Украинская правда", в первом случае речь шла о бывшем солисте российской группы "Лесоповал" (а ныне — сольном исполнителе) Сергее Куприке. Это он прибыл на Украину рейсом Рига — Киев, а прежде, как выяснилось в ходе "беседы" с пограничниками, выступал на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Любопытно, что Куприк является заслуженным артистом Украины, это звание он получил в 2004 году.

Вторым музыкантом, которому не удалось пересечь государственную границу, оказался российский флейтист, участник одного из европейских оркестров Андрей Кривенко. Ему было отказано во въезде из-за посещения Крыма.

Ранее Лайф рассказывал, как главного редактора телеканала RTVI, а также автора YouTube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину. Журналист считает, что это решение приняли "наверху".

Кстати, Куприк — не первый русский шансонье, которого не пустили в Незалежную. Лайф уже сообщал, как однажды на границе развернули его коллегу по цеху Евгения Кемеровского.