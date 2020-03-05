"Бадяга". Отец Киркорова оценил сообщения СМИ о неоплаченных штрафах

Бедрос Киркоров отреагировал на многочисленные сообщения СМИ о том, что его якобы объявили в розыск из-за множества неоплаченных штрафов. Об этом сообщает телеканал "360".

Мужчина заявил, что произошла какая-то ошибка, так как он не водит машину и просто физически не мог нарушить ПДД. По его словам, автомобиль, на котором он ездит, оформлен на имя шофёра, а фамилия Бедроса нигде в документах не фигурирует.

— Если он нарушил, то на моё имя не может прийти штраф. Это логично и правильно. На мне числится только одна машина, которую водит моя жена. Она живёт в Великом Новгороде, — заявил он.

Отец короля эстрады допустил, что ему могли приписать штраф супруги. Он отметил, что ему никакие уведомления не приходили, следовательно, произошла какая-то ошибка. Тем не менее слухи его не беспокоят и требовать опровержения он не станет (как и платить несуществующий штраф).

По данным телеграм-канала Mash, в базе данных Федеральной службы судебных приставов числится восемь неоплаченных штрафов за 2018 и 2019 годы, записанные на имя Бедроса Киркорова. Нарушения ПДД зафиксировали в Москве.