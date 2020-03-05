Шварценеггер потребовал от российской компании $10 млн за использование его образа

Голливудский актёр и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер обратился в суд с иском на российскую компанию Promobot, которая создала робота, использовав образ артиста без его разрешения. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.

.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq — Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020

Представляющая интересы Шварценеггера компания заявила, что в Promorobot неправомерно использовали право актёра на публичность. Истцы потребовали у российской фирмы прекратить использование образа артиста и выплатить ему всю прибыль, полученную от показов робота, и ещё 10 миллионов долларов.

В исковом документе отмечается, что Promobot использует робота-двойника для продвижения своей продукции, показывая его на различных публичных мероприятиях и выставках. Ранее, по данным издания, в январе 2020 года к российской компании уже обращались с просьбой прекратить использование образа актёра, однако через месяц робот вновь появился на мероприятии в Нью-Йорке.

Как сообщили в пресс-службе Promobot РИА "Новости", робота-двойника Шварценеггера намерены утилизировать после того, как он вернётся с выставки игрушек в США. В компании отметили, что не проводили прямую параллель с актёром и не упоминали его имени. Они также делают всё, "чтобы прояснить ситуацию, не допустить недопонимания и избежать конфликта".

Арнольд Шварценеггер — американский киноактёр австрийского происхождения, известный культурист и политик-республиканец. Прославился главной ролью в серии фильмов "Терминатор", а также участием в картинах "Конан-варвар", "Бегущий человек", "Правдивая ложь", "Близнецы", "Джуниор" и др. Обладатель титулов "Мистер Вселенная" (пятикратный) и "Мистер Олимпия" (семикратный). В 2003 году стал 38-м губернатором штата Калифорния. Подробнее о биографии Шварценеггера читайте на сайте uznayvse.ru.