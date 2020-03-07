Загадочное крушение. История самой страшной ж/д аварии постсоветской эпохи

Оглавление Как развивались события Последствия Версии случившегося

3 марта 1992 года на разъезде Подсосенка в Тверской области произошло столкновение скорого пассажирского поезда "Юрмала", следовавшего из Москвы в Ригу, и шедшего навстречу грузового состава. Эта авария стала первой в постсоветской истории железных дорог и до сих пор остаётся одной из самых страшных за последние 30 лет.

Как развивались события

Ранним утром 3 марта 1992 года к разъезду Подсосенка навстречу друг другу двигались скорый поезд "Юрмала", несколько часов назад вышедший из российской столицы и направлявшийся в Латвию, и грузовой поезд из Ржевского депо.

Станция Подсосенка, лежащая в "яме". Приближается грузовой. Примерно так же навстречу друг другу двигались два поезда ночью, 3 марта 1992 года. Фото © Октябрьская железная дорога

По плану пассажирский поезд проходил разъезд без остановок и снижения скорости. Соответственно, состав двигался на всех парах. Из Москвы поезд шёл с опозданием на несколько минут. Однако в пути машинистам удалось наверстать упущенное и даже опередить график. Разъезд Подсосенка поезд "Юрмала" проходил на три минуты раньше графика.

Однако диспетчер решил оперативно пропустить через разъезд грузовой поезд. Дежурный по станции должен был связаться с бригадой скорого и сообщить о необходимости пропустить грузовой состав.

Но сделать это не удалось. Ни машинист, ни его помощник не отвечали на вызовы дежурного. Несколько новых попыток также закончились неудачей. Грузовой поезд уже въезжал на разъезд, и дежурный с ужасом осознал, что катастрофа неминуема. Скорый был уже близко, разъехаться они не могли. Вдобавок ситуацию осложняло и то, что визуальный контакт между ними был максимально затруднён из-за того, что грузовой состав шёл в низине, которая к тому же была скрыта туманом. Машинисты двух составов просто не могли увидеть друг друга.

Тогда дежурный предпринял последнюю отчаянную попытку предотвратить катастрофу. Схватив красный фонарь, он выскочил на линию, чтобы бригада скорого увидела запрещающий сигнал и остановила состав. Однако и эти усилия были тщетны — поезд приближался, не сбавляя скорости. Когда до дежурного оставалось всего несколько сотен метров, он бросился к рации, чтобы вновь попытаться связаться с машинистом. Когда он вбежал в здание, машинист скорого, увидев приближающийся тепловоз, начал экстренное торможение. Но было уже слишком поздно.

Последствия

В результате крушения погибло 43 человека. Ещё несколько десятков пассажиров получили травмы. Машинисты обоих поездов погибли. 12 вагонов (четыре пассажирских и восемь грузовых) были разрушены. Через несколько минут после столкновения разгорелся пожар.

Ситуация осложнялась тем, что разъезд был далеко от городов, к тому же находился в труднопроходимой болотистой и лесистой местности. Единственный непосредственный свидетель аварии — дежурный по станции — физически не мог в одиночку справиться с огнём и оказать помощь всем пострадавшим.

Дежурный сразу же поднял тревогу, и военнослужащие ближайших воинских частей были экстренно переброшены к месту аварии. Вскоре на разъезд прибыло несколько военных вертолётов и вездеходов, и пострадавшим начали оказывать помощь.

Версии случившегося

В тот же день была сформирована правительственная комиссия по расследованию причин аварии и оказанию помощи пострадавшим. Выдвигалось несколько версий того, что могло привести к катастрофе. Первоначально предполагалось, что причиной могли стать неполадки в тормозной системе скорого поезда. Однако после изучения его тормозного пути от этой версии отказались. Тормоз работал как надо, просто им воспользовались слишком поздно.

В результате основной версией стал человеческий фактор. Комиссия предположила, что бригада "Юрмалы" просто-напросто уснула (столкновение произошло в 5:15 утра). По этой причине ни машинист, ни помощник не отвечали на вызовы дежурного по станции.

Однако у этой версии есть некоторые слабые места. Бригада заступила на смену всего за четыре часа до аварии, за это время она не могла утомиться настолько, чтобы и помощник, и машинист уснули так крепко. Кроме того, было очевидно, что на момент столкновения бригада скорого поезда бодрствовала. Как только был замечен приближающийся состав, сразу же началось экстренное торможение. Впрочем, это всё-таки не исключает вероятности того, что бригада скорого могла задремать и проснуться в самый последний момент перед крушением.

Есть и третья версия, согласно которой причиной аварии стали неполадки с радиооборудованием. Ни машинист, ни помощник "Юрмалы" не спали, но связаться с ними не удалось из-за технических проблем с радиостанцией на тепловозе. Из-за особенностей разъезда они не могли издалека заметить грузовой состав, а потом было уже поздно и они не смогли предотвратить столкновение, хотя и пытались.