Тайники в теле и гипноз. Как знаменитые фокусники работали на спецслужбы

К середине ХХ века спецслужбы активно использовали в своих интересах наработки фокусников и иллюзионистов.

В марте 1874 года в Будапеште родился Эрик Вайс, позднее ставший известным всему миру под псевдонимом Гарри Гудини. Он вознёс своё искусство на небывалую высоту и по праву считается одним из величайших иллюзионистов в истории. Ещё при жизни слухи связывали Гудини с различными спецслужбами, и даже через 30 лет после смерти его наследие было востребовано в ЦРУ. Фокусники и иллюзионисты были неотъемлемой частью мировой культуры с древнейших времен. Но только в ХХ веке их возможностями впервые попытались воспользоваться могущественные государства.

Гудини и спецслужбы

Молва связывала Гудини с британскими спецслужбами ещё при жизни. Каких-либо достоверных подтверждений этих слухов до сих пор не представлено. Тем не менее некоторые косвенные основания для их существования имелись.

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Гарри Гудини начал свою карьеру в 1891 году с карточных фокусов. Потребовалось несколько лет, прежде чем он сам понял, что у него нет к этому способностей. Славы или хотя бы какой-то известности ему добиться не удалось, коллеги снисходительно описывали его как старательного, но далеко не самого талантливого фокусника.

Всё изменилось, когда он начал пробовать трюки с освобождением, которые позднее принесли ему всемирную известность. В 1899 году Гудини познакомился с одним американским менеджером из цирковой сферы. Тот настоятельно порекомендовал ему заниматься только трюками с побегами и освобождением от оков и организовал встречу в Лондоне.

Именно там и произошло знакомство, которое изменило жизнь Гудини и дало основание подозревать его в связях со спецслужбами. В столице Британии он встретился с Уильямом Мелвиллом, главой специального отдела Скотленд-Ярда и будущим создателем Бюро секретной службы (стояло у истоков Ми-5 и Ми-6).

Мелвилл заинтересовался талантами Гарри, и у них родилась идея, которая впоследствии прославила последнего на весь континент: Гудини закуют в наручники в Скотленд-Ярде, а он попробует освободиться и сбежать. Трюк удался, а Мелвилл дал несколько интервью в газетах, в которых не жалел похвалы способностям фокусника.

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Его гонорары вмиг взлетели до небес, уже через пару лет Гудини был миллионером и одним из самых востребованных артистов мира, гастролировал по свету и сбегал от полиции в каждой из стран. При этом связь Мелвилла и Гудини не прерывалась, они находились в дружеских отношениях вплоть до смерти британца. К слову, в обмен на громкую пиар-кампанию Мелвилл попросил Гудини о маленькой услуге: обучить его людей искусству открывания любых замков.

После Британии Гудини отправился в долгое турне по Германии. Ряд исследователей предполагает, что в турне он не только развлекал публику и зарабатывал первый миллион, но и добывал для Мелвилла (тот специализировался как раз на немецкой теме) сведения. Эта версия даже попала в снятый несколько лет назад сериал о жизни Гудини.

Однако убедительных подтверждений этой версии до настоящего момента не обнаружено. Если Мелвилл и завербовал Гудини, то постарался тщательно скрыть все улики. В нескольких документах влиятельного шефа спецслужб после его смерти нашли упоминания некоего НН, от которого Мелвилл ждёт донесений. Сторонники версии о сотрудничестве сразу же предположили, что НН — это аббревиатура, первые буквы имени и фамилии Гарри Гудини по-английски. Но эти буквы могли быть и не связаны с фокусником.

Посмертное сотрудничество

Гудини умер в 1926 году, почти за четверть века до создания ЦРУ. Тем не менее наработки великого фокусника не утратили своей актуальности и в годы холодной войны. Спецслужбы стремились разоблачить секреты Гудини гораздо настойчивее, чем зрители. Они консультировались с другими фокусниками, проводили различные эксперименты и в конце концов раскрыли секреты мастера.

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Побеги Гудини базировались на трёх безукоризненно отточенных приёмах: ловкости, способности открывать замки отмычкой и умении прятать предметы при обыске. Гудини всегда раздевали и обыскивали перед каждым трюком, но каждый раз он ухитрялся спрятать свою главную ценность — маленький футляр, в котором находились отмычка и необходимый для побега инструмент (как правило, маленькая пилочка или перочинный ножик). Фокусник мог прятать их в нижнем белье, во рту, в некоторых случаях капсулу передавал через рукопожатие ассистент непосредственно перед исполнением трюка.

По заказу американских спецслужб для их агентов был создан аналогичный футляр, только усовершенствованный. В небольшой по размерам капсуле, не превышавшей 10 сантиметров в длину, умещался целый набор: универсальная отмычка, пилочка, перочинный нож и тому подобные предметы.

Но если Гудини выступал перед неискушённой публикой, то агентам спецслужб противостояли точно такие же обученные агенты других спецслужб. Они знали многие ухищрения, и провести их было не так просто. Со временем все места, куда можно было спрятать капсулу, были исчерпаны. С этого момента возникла совсем уж специфическая практика — ректальные капсулы, которые прятали в заднем проходе. Впрочем, из-за ряда неудобств это новшество не пользовалось популярностью.

Иллюзия обмана

Суть большинства фокусов заключается в отвлечении внимания зрителя. Опытный мастер знает множество приёмов, благодаря которым можно переключить внимание человека хотя бы на секунду, чего вполне достаточно для удачного трюка. По очевидным причинам подобное умение весьма ценно и в работе спецслужб. Поэтому неудивительно, что к середине ХХ века многие подобные ведомства взяли на вооружение арсенал фокусников. Пионером в этом деле было ЦРУ.

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В 50-е годы консультантом управления стал известный американский фокусник Джон Малхолланд. Он не был настолько знаменит, как Гудини, но считался выдающимся профессионалом и знал множество приёмов и ухищрений. В качестве консультанта ЦРУ он написал несколько пособий для сотрудников, которые оставались засекречены вплоть до начала XXI века.

Малхолланд обучал агентов ЦРУ, как незаметно подбросить в напиток или еду другому человеку таблетку или порошок, как избавиться от улик при обыске или, наоборот, незаметно достать из чужого кармана или сумки нужную вещь. Причём всё это при непосредственном прямом контакте с человеком. Для этих трюков не требовалось сложных технических инструментов. Зажжённая спичка на секунду отвлечёт внимание, потому что глаза непроизвольно глянут на огонь — так устроен человек. Сосредоточенность, заметная на лице агента, инстинктивно заставляет других людей внимательнее присматриваться к нему, поэтому лучше придавать лицу максимально глупый и расслабленный вид, тогда другой человек не будет ожидать подвоха. Люди сразу замечают пропажу предмета, если на столе лежало три вещи. Но если их было больше четырёх, они увидят это с большим опозданием.

Сотрудничество Малхолланда с ЦРУ оказалось настолько продуктивным, что американская разведка привлекала иллюзионистов для консультаций вплоть до 80-х годов.

Фокусники и КГБ

О сотрудничестве со спецслужбами советских фокусников известно гораздо меньше. Прежде всего из-за того, что значительная часть архивов всё ещё остаётся закрытой. В СССР в своё время существовала городская легенда, согласно которой все советские иллюзионисты состояли на особом учёте в НКВД/КГБ и периодически выполняли по их заказу особые поручения.

Сеанс гипноза Орнальдо. Таганрог, 1920-е. Фото © "Старый город Таганрог"

Убедительных подтверждений этой легенды нет. Тем не менее о некоторых случаях подобного сотрудничества известно. В 1920-е годы королём Москвы был иллюзионист и гипнотизёр Николай Смирнов, более известный как Орнальдо. Бывший врач после революции переквалифицировался в артиста, надел экзотический тюрбан и уверял всех, что обучался своему мастерству у индийских факиров.

Сеансы массового гипноза Орнальдо пользовались немалой популярностью. Существует гипотеза, что именно его выступления вдохновили Булгакова на написание сцены сеанса чёрной магии в "Мастере и Маргарите". В середине 30-х Орнальдо неожиданно прекратил выступления. В богемных кругах распространились слухи, что гипнотизёр теперь работает на НКВД и выполняет спецпоручения. Упоминания об этом встречаются и в мемуарах Варлама Шаламова, и в воспоминаниях физика Сергея Фриша.

О тесных связях Орнальдо со спецслужбами свидетельствует и тот факт, что его дочь была замужем за могущественным шефом сталинской госбезопасности и руководителем СМЕРШа Виктором Абакумовым. Однако подробности сотрудничества (если оно действительно было) "ученика индийских факиров" с советскими спецслужбами всё ещё не раскрыты.