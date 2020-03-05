Вернувшийся из Италии россиянин: Коронавирус подтвердился у меня в третьем анализе

Россиянин Давид Беров, у которого обнаружили коронавирус после его возвращения из Италии, рассказал, что его диагноз подтвердился по результатам третьего анализа.

— Да, вирус в третьем анализе у меня подтвердился. Его не было в крови, нашли в слюне. Как мне говорят, очень слабо виден, поэтому так долго сомневались, — написал он в своём инстаграме, отметив, что не будет публиковать фото протокола, как обещал раньше, потому что это может принести ему проблемы, связанные с врачебной тайной.

Беров также рассказал, что находится на симптоматическом лечении и сейчас борется с лёгким кашлем, а в остальном у него нормальное самочувствие.

— Пока анализы не покажут полное отсутствие вируса, меня, конечно, не выпустят. Родных моих после трёх удачно сданных анализов отпускают, — добавил он.

По словам Давида, его не перевозили ни в какую больницу и он продолжает лечение в 1-й инфекционной, чем вполне доволен, так как там "классный и добрый персонал, нормальные условия".

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. К настоящему моменту инфекция распространилась в более чем 75 странах мира, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.