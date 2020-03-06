Появилась новая угроза для накоплений. Как сбережения пропадают с банковских карт

Зарубежные специалисты по кибербезопасности уже с конца февраля бьют тревогу. Мошенники стали использовать коронавирус, чтобы воровать деньги с банковских карт. Новый способ махинаций на страхе перед инфекцией стремительно распространяется по всему миру. В зоне риска и клиенты российских банков. При этом многие россияне имеют привычку хранить свои сбережения непосредственно на карте, не открывая вклад или накопительный счёт. Каким образом деньги могут исчезнуть с пластика и как защитить свои накопления?

В американской компании Trustwave выявили такую схему махинаций. Человеку приходит письмо якобы от Центра по контролю и профилактике заболеваний или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нём предупреждается о новой чрезвычайной ситуации. К тому же в письме есть ссылка, на которую предлагается перейти, чтобы узнать подробности с ситуацией по вирусу в том городе, где проживает адресат.

Ссылка ведёт на сайт-подделку настоящих организаций, где требуется ввести свои персональные данные для получения информации. Они сразу же попадают в руки мошенников. Ещё один вариант — по ссылке сразу же начинает загружаться вредоносное ПО. В конечном итоге мошенники получают доступ к банковским картам и опустошают их.

Впрочем, коронавирус дал мошенникам лишь очередной повод, чтобы залезть в кошельки интернет-пользователей. Аналогичные махинации с фишинговыми сайтами были и раньше. При этом схемы постоянно совершенствуются. Только с начала этого года появилось несколько новых вариаций карточных афер. И всё же это ещё не означает, что держать деньги на пластике не стоит. Нужно лишь соблюдать определённые правила финансовой безопасности.

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— Чтобы определиться, где хранить деньги, необходимо понимать, на какие нужды они будут необходимы и когда, — пояснил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Если это деньги для долгосрочных вложений, то их точно не стоит хранить на карте. Это просто невыгодно с точки зрения доходности. Начисляемый процент на остаток по карте будет меньше, чем на банковский депозит. Если это деньги, которые предполагается использовать на "непредвиденные нужды", то вариант с картой, к которой подключена услуга "процент на остаток", — хороший вариант.

По словам Ивана Капустянского, такой способ хранения денег можно назвать безопасным, но при условии, что будут соблюдаться условия "финансовой гигиены". Не будут распространяться личные данные, ПИН-коды, информация об имеющихся вкладах и другая конфиденциальная информация. Этого будет достаточно, чтобы защитить деньги на карте. Аналитик напоминает: в большинстве случаев афер с картами жертвы сами давали мошенникам свои данные.

Важно понимать, что, по сути, карта является ключом к счёту, на котором размещаются деньги. При этом к одному счёту клиента в банке может быть привязано несколько карт. Включая, например, дополнительные для жены или ребёнка.

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— Безусловно, счёт, к которому привязаны карты, а тем более несколько, подвергается более высокому риску, чем счёт без привязки каких-либо карт, — отметил директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов. — Можно провести такую аналогию: если человек не носит с собой ключ от сейфа, то он не рискует его потерять. Исходя из этого, на карте, которой вы активно расплачиваетесь в магазинах, не стоит держать много денег, а тем более копить их там. В таком случае, даже если вашу карту скомпрометируют, мошенники не смогут ничего с неё списать.

Также Николай Соколов не рекомендует использовать для частой оплаты, тем более в Интернете, зарплатную карту. Для этих целей лучше обзавестись отдельным пластиком с отдельным счётом и переводить на неё средства в мобильном банке по мере необходимости.

— Многие банки предлагают начисление процентов на остаток по карточному счёту, причём он может достигать порядка 5%, — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. — Поэтому как такового смысла держать деньги на депозите, рискуя потерять начисленные проценты при досрочном закрытии вклада, фактически нет. При этом некоторые банки предлагают бесплатное обслуживание карты при определённом неснижаемом остатке на счету. Соответственно, к тем же 3–5% на остаток прибавится ещё и сэкономленная плата за обслуживание. Ещё один плюс — если вкладчик решил куда-то инвестировать свои средства, они всегда будут под рукой, что иногда играет важную роль. Так что полностью отказываться от карт в пользу депозитов тоже не стоит.