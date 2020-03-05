Блогерша выложила селфи, раскрыв секрет о своей фигуре, который опозорит любую фитоняшку

У 33-летней Кэти Лолас из Сиднея, Австралия, почти 170 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Девушка делится с ними советами о правильном питании и рассказывает про фитнес-тренировки, пишет портал News.com. На большинстве снимков это длинноволосая красавица с идеальной кожей и белозубой улыбкой, к которым прилагаются стройное тело и завидный пресс.

Фото © Instagram / lady.lolas

Однако Кэти решила быть до конца откровенной со своими подписчиками и раскрыла им свой маленький секрет. Девушка выложила честное селфи, показав, как её тело выглядит на самом деле. Фитнес-гуру позировала, стоя у зеркала в тренировочной форме. И на одном из кадров можно видеть, что живот красотки не такой уж и плоский.

Фото © Instagram / lady.lolas

Большую часть времени моё тело выглядит так. Нет, я не беременна. Нет, у меня не критические дни. И нет, я не съела ничего, из-за чего мог бы разболеться живот. Перемены происходят с моим телом каждый день. И это здорово и нормально Кэти Лолас

Инста-дива рассказала, что ещё несколько лет назад считала каждую калорию и никак не могла полюбить свою фигуру. Но теперь поняла, что идеальное тело в "Инстаграме" и в реальности — это разные вещи. По словам девушки, сейчас на первый план для неё вышло здоровье и она принимает и любит себя в любом виде.

Фото © Instagram / lady.lolas

Впрочем, подписчики фитоняшки совсем не расстроились из-за её откровений, даже наоборот. Пользователи поблагодарили девушку за честность, ведь так она стала к ним ещё ближе.

Спасибо за то, что поделилась этим brickie2

А мне нравится. Теперь видно, что ты тоже человек pnsaj

Спасибо за честность. В современном мире слишком много внимания уделяется тому, как должно выглядеть тело. А ведь важнее быть здоровым, счастливым и добрым к другим, а главное — к себе stitchlove16