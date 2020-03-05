В Забайкалье убийца потребовал полмиллиона рублей за нахождение "в клетке"

В Забайкальском крае осуждённый за грабёж и двойное убийство потребовал моральную компенсацию в полмиллиона рублей за то, что во время судебных заседаний находился "в клетке". Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

— В своей жалобе он заявил, что по отношению к нему это бесчеловечно. Суд первой и второй инстанций его исковые требования не удовлетворил, — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в 2008 году мужчину осудили на 21 год за грабёж и убийство пенсионерки и односельчанина.