Предпринимательница из ЯНАО подала в суд на Пугачёву

По предварительным данным, истицей является некая предпринимательница из Ямало-Ненецкого автономного округа. В ЕГРИП отмечается, что её основная деятельность связана с производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Мартиросян также является учредителем ООО "Кристина" в городе Новый Уренгой.

Иск подали 4 марта, в производство его пока не взяли. Что именно стало причиной конфликта, пока не известно. Так как данный суд рассматривает споры о правах на товарные знаки, журналисты присматриваются к тому, что могло бы связывать Примадонну с предпринимателем. По одной из версий, предметом спора мог стать зарегистрированный на Пугачёву бренд "Кристина". Вполне вероятно, что речь идёт о каком-то другом товарном знаке, оформленном на имя певицы.