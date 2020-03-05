Более 30 регионов предложили поправки в конституцию, в лидерах — Москва

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал регионы, которые активнее всего вносили поправки в конституцию. Всего, как указал он на пресс-конференции в четверг, в эту работу включилось свыше 30 субъектов страны. Большинство предложенных поправок при этом подвергается редактуре и изменению и только около 10% принимаются рабочей группой без изменений.

— Лидером по предложенным поправкам была Москва: около 190 предложений. Очень много поправок было предложено Хабаровским краем — около 45. Также много предложений было от Свердловской области, Московской области и Ленинградской области, — проинформировал Клишас.

Сенатор добавил, что некоторые поправки, которые были предложены, но не вошли в конституцию, в будущем станут частью федерального законодательства.

Напомним, 23 января Госдума в первом чтении одобрила внесённый президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в конституцию. Однако изменения вступят в силу только после всероссийского голосования, которое планируется провести в срок до 1 мая.

Ранее в ходе встречи с рабочей группой российский лидер призвал экспертов проще объяснять народу суть поправок в конституцию. Он также подчеркнул важность того, чтобы авторами поправок были граждане России.