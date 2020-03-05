В Костромской области похитили восьмилетнюю дочь полицейского

В Костромской области нашли живой похищенную восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Девочка пропала накануне, 4 марта. Она не вернулась домой после школы. В её поисках участвовали волонтёры и сотрудники полиции. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк, отец ребёнка — полицейский.

— В ходе проведённого обыска в жилище у местного жителя 1983 года рождения следователи и криминалисты СК обнаружили девочку живой, она передана медикам, её жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства похищения ребёнка.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в конце февраля в Ленинградской области пропал без вести 9-летний мальчик. Ребёнок ушёл гулять и не вернулся.