Девочка из Балашихи нарисовала самый милый фоторобот на свете, помогая соседям найти пропавшего кота

Девочка узнала, что её соседи ищут питомца и так прониклась, что решила им помочь. И её способ решить проблему никого не оставил равнодушным. Малышка не только описала, как выглядит четырёхлапый, отметив его отличительные особенности, но ещё и нарисовала "фоторобот" потеряшки, чтобы его точно можно было узнать.

Потерялся котёнок среднего роста, серый с палёными усиками, с отличающей полосой на голове чёрного цвета, белые лапки Из объявления

Фото © VK / "Балашиха рулит!"

Усатый пропал у бабушки с дедушкой, которые бросились его искать и в подъезде, и на улице. Обычно питомец сторонился чужих людей, а в тот день как раз делали ремонт в квартирных коридорах. Поэтому владельцы думали, что он мог где-то затаиться. Но также они боялись, что пушистик выпрыгнул из окна. Дочь хозяев кота Марина Варганова рассказала Лайфу, что потом к поиску подключились её друзья и написали объявление, которое повесили на первом этаже. Его увидела девочка и решила написать своё.

Фото © VK / "Балашиха рулит!"

Питомец нашёлся, но в самом неожиданном месте. Усатый спрятался в шкафу, где периодически любит дремать, а ночью наконец выбрался оттуда. Потеряшке шесть-семь лет, и он обычный дворовый кот. По словам дочки хозяев, четырёхлапому однажды пришлось участвовать в пожаре и у него обгорели ушки. Сейчас пушистик находится с дедушкой, поддерживая его в трудный момент.

Мы написали, что кот нашёлся, но там уже такая программа развернулась широкая. Сейчас дедушка с ним, он ему скрашивает одиночество. Бабушка в больнице. Ему сейчас тяжело Марина Варганова, дочь владельцев кота

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