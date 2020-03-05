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Девочка из Балашихи нарисовала самый милый фоторобот на свете, помогая соседям найти пропавшего кота

Снимок объявления быстро разлетелся по соцсетям. Многие хотели помочь, но усатый нашёлся там, где его могли отыскать только хозяева.

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Фото © VK / "Балашиха рулит!"

Девочка узнала, что её соседи ищут питомца и так прониклась, что решила им помочь. И её способ решить проблему никого не оставил равнодушным. Малышка не только описала, как выглядит четырёхлапый, отметив его отличительные особенности, но ещё и нарисовала "фоторобот" потеряшки, чтобы его точно можно было узнать.

Потерялся котёнок среднего роста, серый с палёными усиками, с отличающей полосой на голове чёрного цвета, белые лапки

Из объявления

Фото © VK / "Балашиха рулит!"

Усатый пропал у бабушки с дедушкой, которые бросились его искать и в подъезде, и на улице. Обычно питомец сторонился чужих людей, а в тот день как раз делали ремонт в квартирных коридорах. Поэтому владельцы думали, что он мог где-то затаиться. Но также они боялись, что пушистик выпрыгнул из окна. Дочь хозяев кота Марина Варганова рассказала Лайфу, что потом к поиску подключились её друзья и написали объявление, которое повесили на первом этаже. Его увидела девочка и решила написать своё.

Фото © VK / "Балашиха рулит!"

Питомец нашёлся, но в самом неожиданном месте. Усатый спрятался в шкафу, где периодически любит дремать, а ночью наконец выбрался оттуда. Потеряшке шесть-семь лет, и он обычный дворовый кот. По словам дочки хозяев, четырёхлапому однажды пришлось участвовать в пожаре и у него обгорели ушки. Сейчас пушистик находится с дедушкой, поддерживая его в трудный момент.

Мы написали, что кот нашёлся, но там уже такая программа развернулась широкая. Сейчас дедушка с ним, он ему скрашивает одиночество. Бабушка в больнице. Ему сейчас тяжело

Марина Варганова, дочь владельцев кота

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