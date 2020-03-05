Умер уральский колдун Симаков, повесивший на мосту чучело Порошенко

В Екатеринбурге скончался скандально известный вуду-маг Антон Симаков, который прославился своими перформансами, в числе которых было подвешивание на мосту чучела тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уральский магистр вуду поступил в местную городскую клиническую больницу 28 февраля. Всё это время он находился в коме. Не приходя в сознание, мужчина скончался 2 марта.

По уточнённым данным издания, при поступлении в медицинское учреждение в крови Симакова нашли следы алкоголя и наркотиков.

Напомним, вуду-маг Антон Симаков стал широко известен после того, как провёл обряд порчи на президента Украины Порошенко. Во время ритуала он использовал жертвенного петуха и православное покрывало с вышитым распятием.

Как раз последний религиозный артефакт и стал поводом для обвинения в оскорблении чувств верующих. Следователи завели уголовное дело, но доказать умысел не смогли. Тогда они выступили с ходатайством о принудительном лечении мага. И по решению суда Антон Симаков несколько месяцев провёл в психиатрической клинике.