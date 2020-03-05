"Можем верить, а можем и не верить". Клишас развеял мифы об упоминании Бога в конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснил, в чём смысл поправки, где упоминается вера в Бога. По его словам, это никак не отразится на устройстве государства и его светском характере, а инсинуации, свидетельствующие об обратном, так и останутся инсинуациями.

— Когда президент предложил внести поправки в конституцию, мы с вами чётко слышали его позицию о том, что главы 1 и 2 остаются неизменными (это "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина"), — напомнил он. — Так вот, принцип светского государства закреплён в неизменяемых главах конституции, как и то, что граждане России вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой.

Клишас обратил внимание на то, как звучит сама фраза, которую предлагается внести в основной закон, — "предки передали нам идеалы и веру в Бога", — а уже как мы этим наследием распорядимся, это уже другой вопрос. То есть в этой фразе вообще не идёт речь о государственном строе, и на данный момент нет признаков того, что церковное право будет регулировать какие-либо общественные отношения.

— Это никак не отразится на устройстве государства. Можем верить в Бога, а можем и не верить, — добавил он.

Напомним, 23 января Госдума в первом чтении одобрила внесённый президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в конституцию. Однако изменения вступят в силу только после всероссийского голосования, которое планируется провести в срок до 1 мая. Ранее в ходе встречи с рабочей группой российский лидер призвал экспертов проще объяснять народу суть поправок в конституцию. Он также подчеркнул важность того, чтобы авторами поправок были граждане России.