Шубы мне, утюг — тебе. Как разделить подарки при разводе

"Верни мне всё, что я тебе подарил", — это весьма распространённое требование экс-супругов после развода. Причём выдвигают его как мужчины, так и женщины. Делят всё: от украшений и кастрюль до подаренных на свадьбу квартир и машин. Как разделить подарки после развода? Какие вещи придётся вернуть, а что бывший супруг требовать не имеет права?

"Ты должна мне 500 тысяч рублей", — этой фразой Олег буквально огорошил Ирину. Они развелись буквально два дня назад, и женщина приехала в квартиру бывшего мужа забрать оставшиеся вещи. Оказалось, что Олег хранил чеки на все вещи, которые подарил Ирине за пять лет их брака. Среди подарков оказались несколько смартфонов, ноутбук, две норковые шубы, дублёнка, украшения и бытовая техника. Платить бывшему мужу Ирина не собиралась, но в сердцах все подарки вернула, просто отправив ему на дом курьером.

Что делать, если экс-супруг требует вернуть подарки?

На самом деле с правовой точки зрения всё не так однозначно. Далеко не всеми подарками нужно делиться с бывшим супругом. Тем более возвращать. Если решить спор мирным путём не удаётся, то многие идут решать свои конфликты к юристу. Нередко доходит и до суда. Особенно, если речь идёт о крупных подарках на свадьбу. Например, когда родители одного из супругов подарили молодожёнам квартиру, а гости столько денег, что хватило на машину.

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— Требовать возврата подарков неправильно, так как был заключён договор дарения, даже если это было сделано в устной форме, — говорит член Ассоциации юристов России Дмитрий Лесняк. — Но есть и совместно нажитое имущество. Его можно делить в судебном порядке. В таком случае суд будет решать, какие подарки будут включены в совместно нажитое имущество. Если речь идёт о квартире или машине, то должен был заключаться договор дарения. Если такого договора нет, то имущество будет признано совместно нажитым, несмотря на устные заявления о том, что это подарок.

Впрочем, по словам юриста, могут быть учтены свидетельские показания, доказывающие, что был заключён устный договор дарения. Вопрос о том, стоит ли возвращать подарки, каждый должен решать сам. Но если уж принято решение отдать подарки, то надо оставлять доказательства, что вещь вернули. Для этого Дмитрий Лесняк советует брать расписку. Она понадобится, если дело дойдёт до суда.

— Делить подарки при разводе достаточно сложно, — отмечает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — С одной стороны, вещь, подаренная одному из супругов (ст. 36 Семейного кодекса РФ), неважно кем: вторым супругом, родственником или другом, является его личной собственностью и разделу в случае развода не подлежит. В то же время, с другой стороны, факт дарения надо подтвердить документально. Иначе невозможно доказать, что это именно подарок, а не совместно нажитое имущество.

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Полина Гусятникова обращает внимание, что дарение является гражданской сделкой и должно быть оформлено в письменном виде, если стоимость дара превышает десять тысяч рублей. Для этого подойдёт либо нотариально заверенный договор дарения, либо договор между участниками сделки в простой письменной форме.

Разумеется, если речь идёт о крупных подарках (машина, квартира, дача и так далее), документы будут присутствовать. Но как быть, когда подарили, к примеру, кухонный комбайн или телевизор, письменно не обозначив свои намерения?

— Скорее всего, если факт дарения не удастся подтвердить документально, имущество будет признано общим и будет подлежать разделу по закону, — отмечает Полина Гусятникова. — То есть 50 на 50, если, конечно, нет брачного договора, в котором предусмотрен другой порядок раздела имущества. Если речь идёт о предметах личного пользования (одежда, обувь, косметические средства и так далее), то доказывать факт дарения не нужно. Они и так останутся в собственности одариваемого.

Как разделить свадебные подарки

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Юристы обращают внимание, что особые споры вызывают свадебные подарки. Как правило, по традиции они преподносятся обоим супругам. Поэтому, если нет договора дарения, доказать обратное будет практически невозможно. Также, по словам Полины Гусятниковой, подарок одному из супругов может быть признан совместным имуществом, если, например, второй вложил в него собственные или совместные деньги, что привело к его улучшению. Допустим, супруге бабушка подарила ветхий дом на даче, а муж за свой счёт восстановил его и сделал там ремонт.

Впрочем, и такие вложения также нужно подтвердить документально. Рассчитывать в случае развода бывший муж сможет не на половину всего дома. Он может вернуть только долю из той части стоимости дома, в которую оцениваются произведённые улучшения.

Классический пример. Если дом стоит один миллион рублей, а муж сделал там ремонт и вложил 300 тысяч, то он может требовать вернуть ему только 150 тысяч. Это в том случае, если жена получила недвижимость по наследству. Если же дом был куплен в браке, то он считается совместно нажитым имуществом. В этом случае муж имеет право получить половину.