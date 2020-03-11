Telegram вместо всего. Как настроить мессенджер так, чтобы он заменил YouTube и WhatsApp

Хайп по ботам в "Телеграме" давно сошёл на нет. Если раньше СМИ реагировали на каждый релиз, то теперь о них пишут разве что энтузиасты. Но это не значит, что их перестали делать. Ниша микроприложений внутри мессенджера развивается. Но из-за того, что в последнее время к "Телеграму" приковано не так много внимания, как раньше, действительно интересные продукты часто проходят мимо пользователей. Исправляем эту несправедливость и рассказываем о нескольких полезных ботах, с которыми "Телеграм" становится главным приложением на смартфоне.

Voicy

Необходим каждому. Не для себя, так для друзей и близких. Voicy переводит надиктованную речь в текст. Бот можно всегда рекомендовать фанатам голосовых сообщений. А если вы сами любите общаться в мессенджере с помощью голосовых сообщений, то завязывайте — это не очень культурно . А если же голосовое сообщение — необходимость (нет, например, возможности набрать текст на ходу), то Voicy однозначно поможет. Пробовали сами — работает. Правда, штука весьма привередливая. Диктовку любит неторопливую и чёткую.

WeathersBot

Фото © Free SVG

По названию всё понятно — бот про погоду. Несмотря на кажущуюся тривиальность, оная программка полезнее, чем кажется. Во-первых, она подтягивает исчерпывающую информацию из Gismeteo. Во-вторых, что приятнее всего, в ней можно выбрать час, в который бот будет присылать свежую сводку. Ну, допустим, в 7:15, за десять минут до выхода на работу. К тому же в WeathersBot довольно легко выбрать интересующую локацию — достаточно отправить в сообщении геометку.

FinderMusic

В своё время "ВКонтакте" снискала всеобщую любовь не в последнюю очередь из-за огромной базы пиратского контента — музыки и видео. Ведь Павел Дуров, как известно, выступает за свободное распространение информации в Интернете. Этот принцип перешёл вместе с Дуровым и в "Телеграм". Нет никаких проблем с тем, чтобы послушать в мессенджере любую песню. Достаточно только воспользоваться одним из нескольких соответствующих ботов. Нам приглянулся FinderMusic.

YaMelodyBot

Фото © Flickr / freestocks.org

Бывает, заходишь в магазин или кафе, слышишь мелодию, влюбляешься в неё и… Стесняешься спросить у работников заведения, что за трек. Или начинаешь листать рабочие столы смартфона в поисках установленного и давно забытого Shazam. Впрочем, можно пойти и третьим путём, если есть "Телеграм". Найти бот от "Яндекса" — YaMelodyBot. Он работает по тому же принципу, что и Shazam. Вы отправляете ему голосовое сообщение с записью интересующей песни, а YaMelodyBot с помощью нейросети пытается найти её название.

TorrentTracker_Bot

Фото © Public Domain Pictures

Владельцы авторских прав на какой бы то ни было контент объявили войну пиратам и на торрентах, и в вебе. Сегодня с наскока непросто найти не только адекватный хостинг торрентов. Сайты с онлайн-плеерами тоже работают через один либо прячутся глубоко в поисковой выдаче. С "Телеграмом" же всегда жизнь проще. Есть в мессенджере бот TorrentTracker_Bot, в котором за несколько секунд можно нарыть подавляющее большинство желаемых файлов для скачивания. Мини-программа использует очень популярные и большие базы, названия которых вам и без нас наверняка известны.

Flibusta Book

Фото © Flickr / Abhi Sharma

Как несложно догадаться, Flibusta Book — бот самой популярной в России и СНГ онлайн-библиотеки. Помогает искать и скачивать большинство интересующих книг и учебников за секунды. Работает безотказно и просто — надо всего лишь отправить боту название произведения. По любому запросу всегда предлагается три формата — fb2, epub и mobi.

Greenzbot

Фото © Public Domain Pictures

Теория шести кувшинов, метод семи кучек, техника девяти ларцов... Сегодня модно обсуждать и практиковать различные модели семейного бюджета. Делить зарплату на много частей и думать, что это поможет разбогатеть. Заниматься этим гораздо проще, если под рукой имеется удобная смета. Но и для её составления нужно прикладывать усилия: записывать в блокнотик каждый чек или найти удобный планировщик для смартфона. Оба варианта не нужны, если есть Greenzbot. Он помогает вести учёт ежедневных расходов и ежемесячных доходов, автоматически формировать из записей пользователя таблицы, а также рассчитывать из них баланс на каждый день.

SaveYoutubeBot

Фото © Public Domain Pictures

Боты для "Телеграма", настроенные под "Ютуб", — вообще отдельная тема. Их много, и каждый по-своему полезен. Впрочем, не умолчим об одном из них и сейчас. SaveYoutubeBot позволяет скачивать видеоролики из "Ютуба" заранее в любом из доступных разрешений. А ещё он умеет сразу конвертировать видео в аудио. Очень удобно, когда, например, хочется послушать свежее интервью Дудя в дороге. "Ютуб", напомним, за загрузку клипов и воспроизведение в фоне просит деньги. В "Телеграме" — бесплатно.

Socialmsg_bot

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Настоящий маст-хэв для тех, кто уже сделал выбор между "Телеграмом" и "ВКонтакте" в пользу первого, но всё ещё регулярно заглядывает в соцсеть ради пары-тройки контактов. Socialmsg синхронизирует учётную запись во "ВКонтакте" с учётной записью в "Телеграме" и позволяет читать или отвечать на сообщения в соцсети из мессенджера. Тут, правда, есть одно, но очень большое но. Мы понятия не имеем, насколько надёжен разработчик бота, поэтому предупреждаем, что он может аккумулировать ваши персональные данные, включая сообщения.

AximoBot

Фото © Pixabay

Ещё один помощник для тех, кто переехал в "Телеграм" окончательно и бесповоротно. Собирает обновления RSS и новостных лент из соцсетей. Синхронизировать бот со своими учётками в соцсетях не требуется — ему достаточно только ссылок на интересующие ресурсы. AximoBot поддерживает много актуальных соцсетей и порталов: Coub, "Инстаграм", "Твиттер", Twitch, группы и профили во "ВКонтакте", ютуб-каналы и не только.