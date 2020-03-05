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В поликлинике Петербурга закрыли целый этаж из-за подозрения на коронавирус

Сегодня в России зарегистрировали ещё один случай пневмонии нового типа.

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Фото © ТАСС / Максим Туманов

В поликлинике Санкт-Петербурга закрыли для пациентов целый этаж из-за подозрения на коронавирус. Об этом Лайфу рассказал источник.

Сообщается, что примерно час назад в медучреждение на Петроградской стороне пришла девушка с жалобами на кашель и высокую температуру. Пациентка недавно прилетела из Италии. Её в специальном автомобиле отправили на обследование в Боткинскую больницу.

В Депздраве города Лайфу подтвердили, что сегодня в поликлинику № 83 обратилась пациентка с признаками ОРВИ.

В поликлинике проводятся дезинфекционные мероприятия. Учреждение возобновит работу примерно через три часа после их окончания, — сказали в ведомстве.

Напомним, сегодня в России зарегистрировали новый случай коронавируса. Инфицированный — гражданин Италии

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