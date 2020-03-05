Названы суперфиналисты конкурса "Лидеры России" по специализации "здравоохранение"

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Эксперты назвали имена 30 победителей конкурса "Лидеры России" по направлению "здравоохранение", также стали известны имена десяти человек, которые прошли в суперфинал проекта. Об этом пятого марта рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Гендиректор некоммерческой организации АНО "Россия — страна возможностей" уточнил, что за право стать лучшими боролись 100 специалистов из 34 регионов РФ.

— Те, кто показал себя наилучшим образом, попали в число 30 победителей, а десять лучших попробуют свои силы в суперфинале, который у нас пройдёт с 27−31 марта в Сочи вместе с победителями других треков и вместе с победителями основного конкурса, — добавил он.

Комиссаров отметил, что в третьем сезоне конкурса организаторы решили попробовать провести профильные специализации. Результаты трека "здравоохранение" показали, что решение было правильным.

— По итогам полуфинала и финала специализации сформирован кадровый резерв профильных управленцев, которые продолжат развивать сферу здравоохранения России, — сказал Комиссаров.

Напомним, конкурс "Лидеры России" проводится организацией АНО "Россия — страна возможностей" по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноимённой платформы, которая объединяет 23 проекта.