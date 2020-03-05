Чиновницу увезли на скорой с народного схода на Байкале, где тысячи жителей лишились работы

Жители посёлка, доведённые до отчаяния, устроили в местном ДК народный сход. Люди собирают подписи за проведение митинга и даже подумывают перекрыть трассу Улан-Удэ — Курумкан. Местные грустно шутят: техники у нас много, "всё равно стоит пылится".

— Если раньше были деньги хотя бы на хлеб и на сахар, то теперь совсем ни на что не будет, — возмущается житель Усть-Баргузина. — Нужна работа, хоть какое-то трудоустройство.

Места для чиновников в местном ДК. Фото © LIFE

На собрание пригласили и представителей власти. Для них выделили места на сцене за столом, который, впрочем, так и остался пустым — чиновники проигнорировали приглашение, за исключением главы поселения Светланы Кривогорницыной, которая занимает свой пост всего четыре месяца. Чиновница пыталась донести до односельчан, что решение их вопроса не зависит от местной и даже региональной власти. По её словам, проблему с закрытием предприятий и эксплуатацией территории с особым статусом можно решить только по линии федеральных ведомств. Людей, оставшихся без работы, такой ответ не устроил.

Под напором народных претензий у Кривогорницыной сперва началась истерика, а затем случился приступ — по-видимому, упало давление. Женщину увезли на скорой, информация о её состоянии уточняется.

Бурятские чиновники годами выполняли экологические требования федеральных властей, чётко следуя букве закона и формально заботясь об уникальной байкальской природе. Постепенно природоохранная зона превращалась в настоящую резервацию для местного населения. О людях никто не подумал. Десятки тысяч человек оказались загнаны в гетто по берегам Байкала. Сегодня им запрещено ловить рыбу, пилить лес, вести приусадебное хозяйство, разводить скот, строить дома и хоронить родственников. Люди фактически остались без средств к существованию. В одном только Усть-Баргузине и окрестностях в таком ужасном положении живёт около десяти тысяч человек.

Корреспонденты Лайфа работают в зоне социального бедствия.